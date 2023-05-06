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陳美鳳超會賺！個人財產破5億元　死守1理財方法「變房產天后」

▲陳美鳳坐擁約5億多資產，大方分享理財方式及金錢觀。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）
▲陳美鳳坐擁約5億多資產，大方分享理財方式及金錢觀。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳長紅40多年，影視歌三棲，至今66歲仍相當活躍，令人佩服的除了始終如一的敬業精神，以及身為女明星維持最佳狀態的自覺和自律，還有多年來的理財方式，讓她即便減少工作量也不怕影響生活品質，陳美鳳的守財觀念傳統，認為有土斯有財，年輕時賺了錢就投資房地產，如今造就她成為演藝圈的「房地產天后」。

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▲陳美鳳戴600萬葫蘆墜貴氣現身。（圖／皇宣緣）
▲▼陳美鳳工作超過40年，加上投資房地產有成，累積可觀財富。（圖／皇宣緣提供、翻攝自陳美鳳臉書）
▲▼陳美鳳冷風中穿短褲外拍，秀出不科學美腿。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）
陳美鳳自小家境清寒，7個月大被送養，養父總給她一個觀念，有錢一定要先買房子，別像「老鼠」一樣到處搬家，所以陳美鳳賺錢買的第一棟房子就是送給養父，第二棟購入的房產為台北市天母的「起家厝」，後來又陸續買下基隆路、汐止、桃園南崁、台中、高雄等物件，有155坪豪宅也有透天厝和黃金店面，北中南都有置產，總市值至少超過5億元，而早年在紐約、夏威夷也有房子，但據悉已經拋售多年。

▲陳美鳳早起替花草澆水。（圖／陳美鳳臉書）
▲陳美鳳基隆路豪宅陽台一隅，愛犬妞妞作陪。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）
▲陳美鳳陽台一隅，愛犬妞妞作陪。（圖／陳美鳳臉書）
曹西平曾爆料陳美鳳在工地秀全盛時期，秀約排得滿滿滿，「做（秀）到哪裡買到哪裡，到處都有她的房子，超猛的，真的沒有幾個人」，甚至唱完就下訂單，因為怕廠商開「芭樂票」，酬勞都是領現金，立刻就可以付頭期款，陳美鳳曾笑說，看到喜歡的房子就買，買房子買到很瘋狂，「每天跑場都收現金，家裡全是現金」，助理回憶「裝現金的包包塞到爆掉」，不過陳美鳳不像其他藝人把錢拿去簽賭，而是腳踏實地工作、賺錢、生活。

▲陳美鳳（右）、豬哥亮的舊照被挖出。（圖／高雄流行音樂中心臉書）
▲陳美鳳（右）早年是秀場天后，歌廳、餐廳、工地秀都搶著找她登台，左為豬哥亮。（圖／高雄流行音樂中心臉書）
直到錄影帶崛起，工地秀產業沒落，陳美鳳收入受到影響，一堆房子要繳錢，她開始擔心付不出房貸，而且當時利息很高，才趕緊整理手上房產，第一件釋出的物件是汐止5層樓透天厝，陳美鳳表示，買的房子都是給家人住，現在覺得房子還是夠用就好，住不到的就賣出去，現在她的理財觀念是先把未來半年生活費留下一半，剩下的再花，才不會讓自己有壓力，「不要透支，太恐怖了！」

▲▼陳美鳳做瑜伽，毛孩湊熱鬧。（圖／陳美鳳臉書）
▲▼陳美鳳在家上瑜伽課，毛小孩也來湊熱鬧。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）
▲▼陳美鳳做瑜伽，毛孩湊熱鬧。（圖／陳美鳳臉書）
陳美鳳不敢玩股票，因為自己完全不懂，也看過朋友被套牢的慘況，但她會投資基金、外幣，原因是與股票相比較為穩定，另外，平常購物、旅行或搭高鐵，陳美鳳會特別使用信用卡以累積點數，把卡片的價值發揮到最大。

▲陳美鳳泡湯秀美背。（圖／陳美鳳臉書）
▲▼陳美鳳平時購物、旅遊或交通費用，會使用信用卡來累積點數。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）
▲陳美鳳住房照。（圖／陳美鳳臉書）
針對陳美鳳的理財方式，《NOWnews今日新聞》特別採訪理財專家夏韻芬，她認為美鳳姐投資不動產的方式很好，因為房子看得到，除了自住外，其餘物件可以收租，成為被動收入，但要特別注意「管理」的問題 ，例如房屋修繕、房客不按時繳房租等，另外還有房貸的壓力。

夏韻芬提醒購買基金要注意，有些基金的波動幅度大，不輸股票，而買日幣、美金都是不錯的固定收益，也可考慮美國高平等公司債、社會公債，殖利率都超過5%，就美鳳姐來說，可做為老年生活費的參考。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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