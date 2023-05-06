陳美鳳超會賺！個人財產破5億元　死守1理財方法「變房產天后」

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曹西平曾爆料陳美鳳在工地秀全盛時期，秀約排得滿滿滿，「做（秀）到哪裡買到哪裡，到處都有她的房子，超猛的，真的沒有幾個人」，甚至唱完就下訂單，因為怕廠商開「芭樂票」，酬勞都是領現金，立刻就可以付頭期款，陳美鳳曾笑說，看到喜歡的房子就買，買房子買到很瘋狂，「每天跑場都收現金，家裡全是現金」，助理回憶「裝現金的包包塞到爆掉」，不過陳美鳳不像其他藝人把錢拿去簽賭，而是腳踏實地工作、賺錢、生活。
直到錄影帶崛起，工地秀產業沒落，陳美鳳收入受到影響，一堆房子要繳錢，她開始擔心付不出房貸，而且當時利息很高，才趕緊整理手上房產，第一件釋出的物件是汐止5層樓透天厝，陳美鳳表示，買的房子都是給家人住，現在覺得房子還是夠用就好，住不到的就賣出去，現在她的理財觀念是先把未來半年生活費留下一半，剩下的再花，才不會讓自己有壓力，「不要透支，太恐怖了！」
陳美鳳不敢玩股票，因為自己完全不懂，也看過朋友被套牢的慘況，但她會投資基金、外幣，原因是與股票相比較為穩定，另外，平常購物、旅行或搭高鐵，陳美鳳會特別使用信用卡以累積點數，把卡片的價值發揮到最大。
針對陳美鳳的理財方式，《NOWnews今日新聞》特別採訪理財專家夏韻芬，她認為美鳳姐投資不動產的方式很好，因為房子看得到，除了自住外，其餘物件可以收租，成為被動收入，但要特別注意「管理」的問題 ，例如房屋修繕、房客不按時繳房租等，另外還有房貸的壓力。
夏韻芬提醒購買基金要注意，有些基金的波動幅度大，不輸股票，而買日幣、美金都是不錯的固定收益，也可考慮美國高平等公司債、社會公債，殖利率都超過5%，就美鳳姐來說，可做為老年生活費的參考。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。