永慶房屋掛廣告看板抹黑同業　高院裁定應下架

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去年台北地院判決，永慶應移除相關抹黑字樣，但永慶對判決不服，提起上訴。高院審理後今也做出宣判。
高院指出，永慶房屋懸掛看板上，除載有仲介買賣不動產廣告外，並以綠色區塊內載有「嚴正聲明：黑心信義還我錢來粉絲團與本集團無關」等字樣，且以放大、加粗字體顯示「黑心信義還我錢來」文字，又以細小字體顯示「粉絲團」、「與本集團無關」等文字。
依一般用路人經驗法則，第一眼只會看見「黑心信義」或「黑心信義還我錢來」等字，其他「粉絲團」、「與本集團無關」難有仔細觀看的時間，的確有誤認「黑心信義」或「黑心信義還我錢來」等文字，進而連結形成「信義房屋為黑心企業，還我錢來」的負面形象。
高院還認為，永慶從109年起，就即在網路影音媒體、廣告傳單上刊載含有「黑心仲介勾結投機客低買高賣坑殺買賣雙方」、「黑心仲介聯手投機客賺那個差價」、「黑心仲介業者的反改革聯盟持續炒房」、「遭黑心仲介聯手投機客低買高賣賺差價」等內容廣告。
但永慶在看板上夾帶與廣告內容毫無關連的文字，非銷售廣告內容的必需，顯然是假藉澄清，間接以文字影射信義房屋黑心的宣傳手法，使消費者對信義房屋產生負面評價，信義因此有名譽權、信用權上的重大損害。
高院因此判定，永慶應移除看板上「黑心信義還我錢來」字樣，不得再以任何方式重新懸掛看板中字樣，也不得以系爭方式發布文字，但永慶仍可再上訴。
對於二審上訴遭高院駁回，永慶房屋回應強調「該粉絲團確與永慶房屋無關外，。不過至於是否會再度提出上訴，永慶房屋則說「不回應」。