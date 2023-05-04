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永慶房屋掛廣告看板抹黑同業　高院裁定應下架

▲信義房屋與永慶房屋看板之爭，高院昨裁定永慶應移除看板上「黑心信義還我錢來」等字樣，不得再以任何方式發布。（圖／翻攝Google地圖）
▲信義房屋與永慶房屋看板之爭，高院昨裁定永慶應移除看板上「黑心信義還我錢來」等字樣，不得再以任何方式發布。（圖／翻攝Google地圖）

記者徐銘穗/綜合報導

信義房屋與永慶房屋兩大房仲商場上競爭激烈，戰線更往外延燒到高等法院。高院今（3）日針對一案，判決信義房屋勝訴，永慶應移除看板上「黑心信義還我錢來」等字樣，不得再以任何方式發布此字樣，全案還可上訴。

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據了解，2021年5月至2022年初，永慶房屋在戶外廣告看板印上「黑心信義還我錢來粉絲團與本集團無關」字樣，但信義認為，這是對方「以澄清為由」，透過美編及排版，單獨凸顯「黑心信義還我錢來」8個字，雙北地區出現超過100面此類看板，網路平台也曾出現相同字眼廣告。為此，信義房屋除向法院聲請假處分，要求永慶下架此類廣告，並提出民事訴訟。

▲去年10月台北地院判決，永慶應移除相關抹黑字樣，但永慶對判決不服，提起上訴。（圖／NOWnews資料照片）
▲去年10月台北地院判決，永慶應移除相關抹黑字樣，但永慶對判決不服，提起上訴。（圖／NOWnews資料照片）
去年台北地院判決，永慶應移除相關抹黑字樣，但永慶對判決不服，提起上訴。高院審理後今也做出宣判。

高院指出，永慶房屋懸掛看板上，除載有仲介買賣不動產廣告外，並以綠色區塊內載有「嚴正聲明：黑心信義還我錢來粉絲團與本集團無關」等字樣，且以放大、加粗字體顯示「黑心信義還我錢來」文字，又以細小字體顯示「粉絲團」、「與本集團無關」等文字。

依一般用路人經驗法則，第一眼只會看見「黑心信義」或「黑心信義還我錢來」等字，其他「粉絲團」、「與本集團無關」難有仔細觀看的時間，的確有誤認「黑心信義」或「黑心信義還我錢來」等文字，進而連結形成「信義房屋為黑心企業，還我錢來」的負面形象。

高院還認為，永慶從109年起，就即在網路影音媒體、廣告傳單上刊載含有「黑心仲介勾結投機客低買高賣坑殺買賣雙方」、「黑心仲介聯手投機客賺那個差價」、「黑心仲介業者的反改革聯盟持續炒房」、「遭黑心仲介聯手投機客低買高賣賺差價」等內容廣告。

▲高院認為，永慶在看板上夾帶與廣告內容毫無關連的文字，非銷售廣告內容的必需，顯然是假藉澄清，間接以文字影射信義房屋黑心的宣傳手法。（圖／NOWnews資料照片）
▲高院認為，永慶在看板上夾帶與廣告無關的文字，顯然是假藉澄清，間接影射信義房屋黑心的宣傳手法。（圖／NOWnews資料照片）
但永慶在看板上夾帶與廣告內容毫無關連的文字，非銷售廣告內容的必需，顯然是假藉澄清，間接以文字影射信義房屋黑心的宣傳手法，使消費者對信義房屋產生負面評價，信義因此有名譽權、信用權上的重大損害。

高院因此判定，永慶應移除看板上「黑心信義還我錢來」字樣，不得再以任何方式重新懸掛看板中字樣，也不得以系爭方式發布文字，但永慶仍可再上訴。

對於二審上訴遭高院駁回，永慶房屋回應強調「該粉絲團確與永慶房屋無關外，。不過至於是否會再度提出上訴，永慶房屋則說「不回應」。

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