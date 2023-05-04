中川翔子突拋婚訊！粉絲崩潰集體退訂 宅男女神急發聲：我又沒變
37歲日本女星中川翔子唱過不少知名動漫主題曲，擁有「宅男女神」、「秋葉原部落格女王」等封號，還身兼歌手、聲優、主持人、演員、插畫家、漫畫家及作家等多重身分，但她28日宣布結婚後，發現YouTube頻道訂閱數竟一路從97.1萬直線下滑，截至4日已經掉到96.2萬人，將近1萬人退訂，讓她忍不住感嘆：「我本質上並沒有改變！」
記者賴禹妡/綜合報導
中川翔子28日在粉絲後援會發表聲明，宣布結婚喜訊，「雖然有點突然，但我有一個重要的消息要通知大家，我，中川翔子這次要結婚了」，也在文中感性告白，「我出道20年來能努力到現在，都是重要的各位隨時成為我的心靈支柱，並用溫暖的心意予以支持，我打從心底感謝，我會珍惜對大家的感激之情，以及牢不可破的羈絆，未來依然會努力工作下去的」。
沒想到中川翔子3日在推特上表示，她自從發表婚訊後，YouTube頻道訂閱數從97.1萬人下滑到96.5萬人，認為應該是鐵粉難以接受此消息才退訂，對此表示「我本質上並沒有改變，之後還是會慢慢朝百萬訂閱的目標努力！很珍惜和每一位粉絲的緣分」但即使如此，她4日起床還是發現訂閱數持續狂掉，無奈直言：「大家願意訂閱、觀看我的影片，仔細想想是一件很神奇的事，謝謝大家一直以來的照顧，歡迎再來看影片喔。」