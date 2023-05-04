NBA季後賽／慘！Chris Paul至少缺席一週　恐與太陽提前放暑假

中職／余謙怕下二軍自責哭了！聽動力火車的歌找回力量

▲中信兄弟投手余謙。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟投手余謙。（圖／兄弟提供）

記者吳政紘/桃園報導

中信兄弟2020年第一指名好手余謙今年突然找回身手，甚至還有進入先發輪值，總教練林威助給他機會不說，投手教練佛斯特也下了苦功，給他不少心理建設。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中信兄弟投手余謙前天在花蓮球場先發，1.2局丟6分退場，回到休息室掩面哭泣，余謙表示，「這是第一次因為比賽而哭。」

中信兄弟總教練林威助表示，「余謙下禮拜有可能繼續先發，前一場的問題是好壞球太明顯，保送過後要投進去的球被狙擊，對方也都是好的打者，要了解對方第幾棒，如果要搶好球數或是決勝球要怎麼投，當下都要很清楚知道什麼狀況，不是保送過後第一球就投得比較甜，對方第4棒把球擊出場外，造成重傷害。」

余謙表示，「整個家族的人幾乎都來了，20多人從台東來到花蓮看我比賽，畢竟很難得在後山比賽，路程也是很遠，為了我過來看比賽，結果我表現成這樣，比賽結束我去找他們，一直跟他們說對不起，不該表現成這樣，但家人告訴我說沒有關係，要穩住，事情都過了，要怎麼發洩都可以，都是新的一天，去準備下一場，除了家人之外，對後山的朋友也很抱歉。」

余謙感謝佛斯特教練給他鼓勵，「走下投手丘的時候，投手教練佛斯特教練叫我抬頭挺胸，絕對不能低頭，但真的很難抬頭挺胸走下場，只想著對不起。」

余謙坦言，「以前比賽從來沒有哭過，這是第一次，可能比較在意家人來，投球過程太著急，一直想說拿到球就丟，沒有想好下一球要怎麼投，結果一直壞球，因為每一場都很在意，如果投不好可能就會下二軍，沒有人想要下二軍，佛斯教練告訴我今天投完就是今天發洩，所以我就是唱動力火車的歌發洩情緒，歌曲能夠鼓勵我，就像我的出場曲就是選擇動力火車的歌《光》。」


中職／兄弟急尋李振昌接班人！林威助這樣說

MLB／大谷翔平狂飆13次三振平生涯最佳！大聯盟500次三振達標

中職／兄弟李振昌車禍歸期不定！林威助：發生了就沒辦法

中職／震撼彈！中信兄弟戰力大折損！李振昌車禍鎖骨骨折

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀