中職／余謙怕下二軍自責哭了！聽動力火車的歌找回力量

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中信兄弟總教練林威助表示，「余謙下禮拜有可能繼續先發，前一場的問題是好壞球太明顯，保送過後要投進去的球被狙擊，對方也都是好的打者，要了解對方第幾棒，如果要搶好球數或是決勝球要怎麼投，當下都要很清楚知道什麼狀況，不是保送過後第一球就投得比較甜，對方第4棒把球擊出場外，造成重傷害。」
余謙表示，「整個家族的人幾乎都來了，20多人從台東來到花蓮看我比賽，畢竟很難得在後山比賽，路程也是很遠，為了我過來看比賽，結果我表現成這樣，比賽結束我去找他們，一直跟他們說對不起，不該表現成這樣，但家人告訴我說沒有關係，要穩住，事情都過了，要怎麼發洩都可以，都是新的一天，去準備下一場，除了家人之外，對後山的朋友也很抱歉。」
余謙感謝佛斯特教練給他鼓勵，「走下投手丘的時候，投手教練佛斯特教練叫我抬頭挺胸，絕對不能低頭，但真的很難抬頭挺胸走下場，只想著對不起。」
余謙坦言，「以前比賽從來沒有哭過，這是第一次，可能比較在意家人來，投球過程太著急，一直想說拿到球就丟，沒有想好下一球要怎麼投，結果一直壞球，因為每一場都很在意，如果投不好可能就會下二軍，沒有人想要下二軍，佛斯教練告訴我今天投完就是今天發洩，所以我就是唱動力火車的歌發洩情緒，歌曲能夠鼓勵我，就像我的出場曲就是選擇動力火車的歌《光》。」