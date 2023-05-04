蕭大陸車輪餅慰勞《市井豪門》劇組 廖家儀找到台灣靠山
民視八點檔《市井豪門》昨（3）日播出大開紅盤，平均收視3.84，劇組特地在攝影棚進行慶功，民視董事長王明玉、製作人蕭大陸藉此贈送車輪餅給演員，感謝演員輪番上陣，多年後回歸八點檔行列的廖家儀，太久沒有拍八點檔，謝謝公司把純樸的角色「鄭春梅」交給她，廖家儀說自己離開家人在台灣拍戲，還好民視有濃厚的人情味，讓她在台灣還有靠山。
記者羅凌筠/綜合報導
王瞳表示自己是一個小小的螺絲釘，劇組每一個人都很重要，她很喜歡多人一起努力打拚的感覺，一人分飾兩角的黃文星不容易，他說自己常常很燒腦，要在腦中分割畫面，才能在角色做轉換，會繼續努力在表演上。吳皓昇很高興在《市井豪門》中挑戰雙面性格，中間還有時間可以照顧一下女兒模模，吳皓昇奉勸大家還是不要學他的角色「李有志」，老婆一位就夠了，不然會像李有志這樣，被整慘了。
連日上山下海，非常辛苦拍攝的陳仙梅表示，光看劇本就知道一定會坐穩收視冠軍，一切拍攝的辛苦都值得了。賴芊合表示可以在戲裡面嘗試許多第一次，床戲、吻戲、殯儀館棄屍、滾山坡等等，讓她直呼成就解鎖，很開心這一次收穫良多。公認進步最多的顏曉筠，這一次遇到神隊友賴芊合，兩人在拍戲常常會迸出一些火花。