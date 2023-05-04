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接見日本自民黨青年局長　蔡英文：盼台日繼續合作為全球做出貢獻

▲總統蔡英文於總統府接見日本自民黨青年局長鈴木憲和與眾議員訪團。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文於總統府接見日本自民黨青年局長鈴木憲和與眾議員訪團。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

總統蔡英文今（4）日於總統府接見日本自民黨青年局長鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員訪團」時，致詞時表示，「台日友好」是從各領域的交流打下堅實的基礎，期待台日雙方繼續攜手合作，創造更多台日友好的成果，並為全球的安全、自由及繁榮做出更多貢獻。

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蔡英文致詞時首先歡迎日本自民黨青年局再次組團訪台，還記得去年受到疫情影響，部分團員只能以視訊方式交流，今年疫情趨緩，台灣防疫也降階了，她很高興能在總統府跟大家見面，過去多年來，自民黨青年局非常積極促進台日各領域的交流，包括舉辦台日青年互訪活動，來增加年輕世代的互動。在國內鼓勵年輕人關心政治、投入公共事務，相信青年參政是台日之間可以深入交流的議題，訪團成員都是非常優秀的青年政治工作者，期待未來大家能夠常常來台灣訪問、分享經驗。

蔡英文說，台日友好是從各領域的交流打下堅實基礎，例如在疫情期間，日本捐贈疫苗給台灣，台灣也向日本提供口罩等支援，充分展現出台日互助的珍貴友誼。除了防疫外，台灣和日本也都面對自然災害的挑戰，例如地震和極端氣候，從2019年，日本加入了台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF），台日雙方有更多機會分享防災經驗，台日互相學習，讓災害防救體系更加完善，也提升雙方社會的韌性。

蔡英文表示，台灣和日本也是彼此重要的經貿夥伴，她要請訪團成員們支持台灣加入國際組織，讓台日雙方一起努力，為全球的安全、自由以及繁榮，做出更多的貢獻。最後再次感謝訪團來訪，以行動支持台灣，「未來繼續攜手合作，創造更多台日友好的成果。」

鈴木憲指出，這次訪團成員包括青年局及日本青年會議所相關人員，大約一年前，疫情仍相當嚴峻時，青年局曾率團來訪，藉由去年訪問，兩國無論在政治、經濟領域及民間團體間的交流，都比疫情發生前更頻繁與緊密，上次有部分成員只能視訊和總統對談，這次不但全員到齊，又有機會到總統府晉見總統，感到非常高興。

鈴木眾表示，俄烏戰爭有長期化的趨勢，國際情勢非常嚴峻，在這樣的氛圍下，有關安全保障的議題更加受到矚目，包括台海安全、印太地區和平與穩定等問題，不僅關乎日本國家利益，也攸關台灣利益，對台日兩國都是相當重要的課題。

鈴木眾認為，要堅持民主與法治的理念和體制，絕對不容許用武力片面改變現狀，台日必須合作，向國際社會發出訊息，上個月在日本舉行的7大工業國（G7）外長會議，再度強調維持台海和平穩定的重要性，對日本而言，這是未來仍須持續努力的外交課題，日本也會竭盡全力協助。

鈴木眾強調，為了維繫印太地區的穩定、經濟與發展，日本政府和他都竭誠歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），未來仍會面臨許多困難的協商，但青年局會竭盡所能協助。

鈴木眾說，2023「世界衛生大會」（WHA）即將在本月召開，台灣在新冠疫情大流行期間有相當寶貴的經驗和知識，相信可以分享給其他國家參考，日本也全力支持台灣以觀察員的身分參加。

鈴木眾提到，去年10月10日，日本京都橘高校的學生到台灣進行表演，他非常高興看到兩國年輕世代交流，未來青年局也會協助推動，讓台日年輕世代交流更加緊密。

最後，鈴木眾代表自民黨青年局向台灣人民傳達一個訊息，他特別用中文說，「台灣和台灣人是日本和日本人真正的朋友，我們會繼續為台日友好而努力。」

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