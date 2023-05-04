接見日本自民黨青年局長　蔡英文：盼台日繼續合作為全球做出貢獻

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蔡英文說，台日友好是從各領域的交流打下堅實基礎，例如在疫情期間，日本捐贈疫苗給台灣，台灣也向日本提供口罩等支援，充分展現出台日互助的珍貴友誼。除了防疫外，台灣和日本也都面對自然災害的挑戰，例如地震和極端氣候，從2019年，日本加入了台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF），台日雙方有更多機會分享防災經驗，台日互相學習，讓災害防救體系更加完善，也提升雙方社會的韌性。
蔡英文表示，台灣和日本也是彼此重要的經貿夥伴，她要請訪團成員們支持台灣加入國際組織，讓台日雙方一起努力，為全球的安全、自由以及繁榮，做出更多的貢獻。最後再次感謝訪團來訪，以行動支持台灣，「未來繼續攜手合作，創造更多台日友好的成果。」
鈴木憲指出，這次訪團成員包括青年局及日本青年會議所相關人員，大約一年前，疫情仍相當嚴峻時，青年局曾率團來訪，藉由去年訪問，兩國無論在政治、經濟領域及民間團體間的交流，都比疫情發生前更頻繁與緊密，上次有部分成員只能視訊和總統對談，這次不但全員到齊，又有機會到總統府晉見總統，感到非常高興。
鈴木眾表示，俄烏戰爭有長期化的趨勢，國際情勢非常嚴峻，在這樣的氛圍下，有關安全保障的議題更加受到矚目，包括台海安全、印太地區和平與穩定等問題，不僅關乎日本國家利益，也攸關台灣利益，對台日兩國都是相當重要的課題。
鈴木眾認為，要堅持民主與法治的理念和體制，絕對不容許用武力片面改變現狀，台日必須合作，向國際社會發出訊息，上個月在日本舉行的7大工業國（G7）外長會議，再度強調維持台海和平穩定的重要性，對日本而言，這是未來仍須持續努力的外交課題，日本也會竭盡全力協助。
鈴木眾強調，為了維繫印太地區的穩定、經濟與發展，日本政府和他都竭誠歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），未來仍會面臨許多困難的協商，但青年局會竭盡所能協助。
鈴木眾說，2023「世界衛生大會」（WHA）即將在本月召開，台灣在新冠疫情大流行期間有相當寶貴的經驗和知識，相信可以分享給其他國家參考，日本也全力支持台灣以觀察員的身分參加。
鈴木眾提到，去年10月10日，日本京都橘高校的學生到台灣進行表演，他非常高興看到兩國年輕世代交流，未來青年局也會協助推動，讓台日年輕世代交流更加緊密。
最後，鈴木眾代表自民黨青年局向台灣人民傳達一個訊息，他特別用中文說，「台灣和台灣人是日本和日本人真正的朋友，我們會繼續為台日友好而努力。」