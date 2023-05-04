專幫遊客打撈手機！杭州西湖「撈機師」日接5單賺4萬
中國今年的「五一」連續假期吸引大量旅客出遊，其中位於杭州的西湖風景區成為全中國遊客量最多的風景區之一。周遭的「觀光財」生意也跟著不斷誕生，其中就有一個特殊的職業「打撈師」順應而生，根據中國媒體報導，因為連假人潮眾多，有「打撈師」在湖畔接單量大增，一天下來就賺了人民幣近萬元，相當於一天就有新台幣四萬元的收入。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據中國媒體《錢江晚報》報導，杭州西湖風景區附近有一群人被稱為「打撈師」，因為許多遊客在走訪觀光風景區期間，不慎將錢包或手機掉到湖內，因此這群人特別以接單方式替人潛水打撈藉此賺取報酬。
其中一名「撈機師」是來自湖南郴州的黃易勇，現年40歲的他過去從事了逾20年的工人，直到去年3月才「轉行」潛水打撈，平常他在西湖邊幫遊客打撈手機等貴重物品，一單收費人民幣1500元至2000元不等，平均每天可以接到2至3單生意。
報導提到，因為五一連假西湖遊客量大增，黃易勇每日生意增加到5至6單，相當於每天可以賺取新台幣四萬元左右的薪資。不過也有遊客懷疑收費溢價，黃易勇則回應「打撈師」是個高危險職業，除了需要身兼專業技能外，打撈設備的投入也相當龐大。
事實上，除了「職業打撈師」外，西湖畔還有許多當地工作人員，可以幫忙進行簡單的免費打撈；另一種群體組成的打撈隊「西湖撈哥」則會先行評估，利用自製的「打撈神器」，可快速將掉落水中的手機等物品撈起。