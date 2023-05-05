賴清德官方YouTube頻道上線！ 首集分享童年生活

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賴清德表示，自己是新北萬里中幅里一個礦區長大的孩子，小時候住的房子是礦工的工寮，會拿東西覆蓋在屋頂，避免下雨漏水。但是，颱風一來就會把覆蓋的東西吹走，每一年颱風來臨都要去追覆蓋的鉛板，有一次要找回被吹走的鉛板，腳踩到鐵釘，每天就拿牛油塗一塗，沒看醫師、也沒打破傷風，牛油塗一塗居然也好了。儘管物資缺乏，但不以為苦。
賴清德回憶，上學的路不是柏油路都是石頭路，上學走路要3、40分鐘，走石頭路、沿路玩；鄉下孩子多，大家都玩在一起，下課的時候玩尪仔標，上面有各種人物，有一陣子流行棒球英雄，當時最常用就是王牌投手許金木，全台掀起棒球風潮。國小六年級時，一名基隆轉學生是王牌投手，而他是捕手，有一回打球，他認為是好球，結果打擊者揮棒竟然打到裁判。
賴清德透露，自己小學的成績還可以，考上臥虎藏龍的建國中學後，高一首次月考因不知道考試方向而很緊張，結果看到同學在讀自己聽都沒聽過的書叫微積分，還說不會考；這程度落差當然輸很慘，但後來有跟上，畢業成績雖未名列前茅，也沒在後段班、大概在中間。自己屢屢遇到貴人，從小學、國中、高中都遇到很好的老師，一直都感受到來自長輩、來自老師的關懷。
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