應對共機侵擾　中科院擬將除役F-5改裝成無人機

賴清德官方YouTube頻道上線！ 首集分享童年生活

▲代表民進黨參選2024總統大選的民進黨主席、副總統賴清德，官方YouTube頻道於4日上線。 （圖／新頭殼）
▲代表民進黨參選2024總統大選的民進黨主席、副總統賴清德，官方YouTube頻道於4日上線。 （圖／新頭殼）

Newtalk新聞

代表民進黨參選2024總統大選的民進黨主席、副總統賴清德官方YouTube頻道4日上線，推出「看見賴清德」首支影片「萬里石頭路」，分享他的童年生活記憶，包括做釣竿到溪邊釣魚、腳傷塗牛油等；賴清德說，在這一集故事中，他想跟大家分享我的童年生活記憶，其中有許多趣事，更有不少感動。想藉由這些小故事，和大家分享他的歷程。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德在「萬里石頭路」影片中提到，小時候把壞掉的草蓆拿來當釣線、到學校附近文具店買魚鉤，每週六、日下午都自己一個人到溪邊釣魚。不管是自己做釣竿到溪邊釣魚、或是跟同學一起玩尪仔標，甚至是從街頭巷尾全台灣熱衷於棒球賽事，都是屬於童年的美好回憶。

賴清德表示，自己是新北萬里中幅里一個礦區長大的孩子，小時候住的房子是礦工的工寮，會拿東西覆蓋在屋頂，避免下雨漏水。但是，颱風一來就會把覆蓋的東西吹走，每一年颱風來臨都要去追覆蓋的鉛板，有一次要找回被吹走的鉛板，腳踩到鐵釘，每天就拿牛油塗一塗，沒看醫師、也沒打破傷風，牛油塗一塗居然也好了。儘管物資缺乏，但不以為苦。

賴清德回憶，上學的路不是柏油路都是石頭路，上學走路要3、40分鐘，走石頭路、沿路玩；鄉下孩子多，大家都玩在一起，下課的時候玩尪仔標，上面有各種人物，有一陣子流行棒球英雄，當時最常用就是王牌投手許金木，全台掀起棒球風潮。國小六年級時，一名基隆轉學生是王牌投手，而他是捕手，有一回打球，他認為是好球，結果打擊者揮棒竟然打到裁判。

賴清德透露，自己小學的成績還可以，考上臥虎藏龍的建國中學後，高一首次月考因不知道考試方向而很緊張，結果看到同學在讀自己聽都沒聽過的書叫微積分，還說不會考；這程度落差當然輸很慘，但後來有跟上，畢業成績雖未名列前茅，也沒在後段班、大概在中間。自己屢屢遇到貴人，從小學、國中、高中都遇到很好的老師，一直都感受到來自長輩、來自老師的關懷。



查看原文

延伸閱讀：

藍委強闖NCC 鏡電視案又｢擇期再審｣外部公評人：別再扼殺觀眾權益

郭台銘：每項社會保險都面臨財政困境 民進黨卻只對公務員痛下重手

陳致中犯洗錢罪恐終身不能選！陳水扁陳情 政院：民眾標準日益提高

「賴清德不可能躺著選！」高嘉瑜：執政包袱多要特別小心

自信民進黨政府最挺農民　賴清德誓言打造「農業台灣隊」走向世界

團結拚2024！賴清德下令加強短影音宣傳　民進黨盼多詮釋民生議題

盼帶台灣成和平角色　賴清德：與民主陣營合作、讓中國不輕舉妄動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀