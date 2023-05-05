《人選之人》超夯！黨主席一段話「中肯爆擊台灣」　觀眾狂讚

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翁文方出身於政治世家，父親是連任多屆的資深立法委員，而她在半年前競選新北市議員連任的時候，因為暴力醜聞而落選，後調任中央黨部擔任文宣部副主任及對外發言工作，某次在林月真活動結束之後一起搭車，「我覺得我明明很受選民喜歡、也有在做事，為什麼我還是輸了？」
林月真則回答「六年前，我選新北市長連任，施政滿意度全國最高，後來還是輸給民和黨，這件事對我打擊很大，你覺得他們為什麼不選我？」翁文方則回應「那當然是因為市民沒有眼光啊？」林月真則繼續說道「那是因為大部分的選民都是不理性的，這不是貶低，是現實，憑什麼你做得好人家就要選妳？妳也不敢保證對手就會做得比你差。」
翁文方不甘心的說「但是就覺得自己可做得比別人好，才爭取連任啊」林月真則說「這樣說沒錯啊！但選民沒有義務投票給妳，妳做得再好都一樣，有人只投公正黨，也有人只投民和黨，還有人只選好看的，民主社會這一切都是可以的，我們就是要接受，這就是台灣政治的現況」。
而該段話，不少觀眾心有戚戚焉表示「這段話很值得反思.....民主社會真的好珍貴啊」、「這部戲真的太好看了....一口氣就追光8集，這橋段也是印象很深刻」、「林月真這段話真的很讚，這就是台灣民主」、「民主是真理，但也認同選民是不理性的」、「『選民沒有義務投票給妳，妳做得再好都一樣』完美體現台灣選舉縮影，好人才都選不上」、「超喜歡林月真主席這段話！民主政治真的非常珍貴」。