同意陳水扁展延「保外就醫」惹議！矯正署：中監已告誡他注意言行

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因貪污案遭判刑20年定讞的陳水扁從2015年1月5日起，就因健康狀況符合「病情複雜，難已控制，隨時有致死之危險」的標準，准予保外就醫至今展延33次，已長達8年。由於陳水扁這次的保外就醫期限在4日屆滿，台中監獄提前在4月20日參酌醫囑及醫院診斷書，陳報矯正署陳水扁保外醫治展延案，並在4日獲核定第34次展延，期間為2023年5月5日至同年8月4日。
對於外界指控台中監獄和矯正署無視陳水扁的請願活動可能已經違反保外就醫四原則「不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」的限制，矯正署澄清，展延案早已在進行中，針對2日的請願行為，涉及受刑人保外醫治期間管理事項，矯正署已於4日指示台中監獄蒐集相關事證，並依受刑人保外醫治審核基準及管理辦法檢視妥適性。
矯正署表示，台中監獄除已著手蒐集資料及檢視外，並於4日先以電話聯繫方式，告誡陳水扁應注意保外醫治期間言行，中監也會派員增加訪視次數，促其注意。未來不排除要求陳水扁至其他醫療機構進行檢查， 以補充後續保外醫治展延陳報作業之審查資料，以昭公信。
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