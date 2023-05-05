母親節將至！7成8上班族坦言孝親壓力大　4成8會給媽媽家用

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對於歡度今年母親節的相關花費，平均預算則落在6543元，高於去年的5857元，增幅相當於11.7%。若以「全體受僱就業者」914.6萬人為基準，其中93.4%有計畫慶祝，花費為6543元，換算下來，估計今年上班族帶來的「母親節商機」，將有望上看559億元。
上班族今年「最想送」的母親節禮物，在可複選狀況下，位居排行榜前5名，分別為「現金（紅包）」（45.2%）、「保健食品」（42.5%）、「化妝品或保養品」（31.5%），以及「卡片」（29.7%）、「花束」（23.6%）。
yes123求職網發言人楊宗斌認為，近期碰上普發現金6000元的效益，以及近期疫情降級的利多加持，提高民眾外出消費、聚會與旅遊意願，也讓慶祝母親節的比例與預算雙雙回升；同時使得餐飲業、烘焙業、百貨量販業針對「母親節檔期」，今年皆有積極促銷、大打廣告的跡象。
除了母親節以外，上班族平時也會給予母親孝親費，有47.9%的上班族透露，會給自己的「媽媽、岳母或婆婆」家用，同時還分成了37.3%屬於「會給，而且是每個月固定」，10.6%屬於「會給，但不是每個月固定」；15.3%「不會給，而且需要媽媽、岳母或婆婆在經濟上的援助」，成為「靠媽族」。
yes123求職網指出，平均一個月下來，孝親支出大約為8508元，若以「官方經常性薪資」45206元衡量，給母親的家用部份，大概佔掉月薪近2成，對於這筆孝親費，有77.7%的人坦言，其實是「有」造成壓力。
楊宗斌表示，若以現在工作狀況評估，僅有26.6%的上班族覺得，「能夠」兼顧到照顧自己的「媽媽、岳母或婆婆」，多數無暇兼顧，難怪為了照顧母親，高達75.7%的人表示，「曾經」因此向公司請過假，甚至有68%的人「曾經有過」換工作的念頭。
調查指出，整體而言，上班族自評「扮演子女角色」的分數，平均僅打出51.1分不及格分數，且略低於去年的52.2分，而上班族認為「媽媽」這份工作，月薪平均值落在51483元起跳。