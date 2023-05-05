手作印尼甜點「椰絲球」　新住民同歡

為讓新住民夫妻學習多元文化及家庭經營課題，移民署中區事務大隊彰化縣服務站於21日辦理新住民家庭教育及法令宣導課程，邀請來自印尼的新住民鍾丁慧擔任講師，在課程中與新住民夫妻分享自己的婚姻家庭故事，並一起製作印尼最夯的小點心「椰絲球」。
記者賴正琳／綜合報導
已來到台灣將近二十年的鍾丁慧老師，當時因來台灣學習中文而認識先生，目前是彰化服務站的通譯人員，也是國小的母語老師，她在課程中分享自己與家人相處的秘訣之一，就是一起做美食。她說，閒暇時會與孩子一起製作印尼料理，從美食中體驗印尼文化特色，營造親子互動的樂趣，並且拉近彼此間距離，她也鼓勵新住民朋友與家人分享最熟悉的家鄉好口味，創造美味新關係。接著介紹家鄉最受歡迎的甜點小吃「椰絲球」，它在不同地區有著不同的名稱，印尼稱Klepon，通常在市場或推車販售，傳統的綠色外皮是用糯米粉揉合香蘭葉汁染色而成，包進椰糖再搓成圓形，放入滾水煮熟後沾上椰絲，看似普通的一道甜點，有著團圓的意涵，做法也非常簡單適合全家大小一起製作。課程當天還準備了橘色和藍色的椰絲球，是透過不同蔬果、花材染製而成，參與的學員一邊搓圓一邊聊天，現場不時傳來歡笑聲，當椰絲球從滾水撈起的剎那，紛紛發出讚嘆聲「好繽紛」、「好可愛」，初嚐椰絲球的學員們迫不及待一口接著一口，爆漿的椰絲球，甜而不膩，讓人印象深刻。
彰化縣服務站站主任林弘志表示，台灣是個多元移民社會，希望藉由家庭教育及多元文化活動，促進夫妻及家人間的互動及交流，認識不同國家的風土民情，相互理解與交流，共創友善的環境。另外移民署「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」至6月30日止，專案期間自行到案者免收容、不管制，且裁罰最低罰鍰新臺幣2,000元，鼓勵逾期停(居)留外來人口自行到案。