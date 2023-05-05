《航海王》真人劇進度曝光！尾田榮一郎沮喪：曾跟Netflix有衝突

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尾田榮一郎信件內容：
跟Tomorrow Studios和Netflix已經合作好一段時間了，儘管他們對於每個角色都非常瞭解，但由於彼此文化背景不同，在整體娛樂性方面，我們有著不同的準則、能力和目標。有時候，這樣的歧異可能會讓我們雙方都感到非常沮喪，感覺就是「我們都在努力地達到同一個目標，但為什麼我們不能理解彼此的想法呢？」甚至，我曾經想過：「這個作品由國外改編真的可行嗎？」
雖然好像很突然，但其實我們一直以來都在努力完成這個作品。透過與每一位夥伴的密切合作，我們終於走到這一步了！
考慮到我的作家生涯，我相信這是將《航海王》帶給全世界觀眾的最後機會。如果要完成這個作品，我希望我能夠在仍然活躍的時候監督整個過程。這就是我在2016年同意將《航海王》改編成真人版的原因。自那時候開始，Netflix投入了巨大的資源來進行製作。雖然已經宣布作品將於2023年上線，但Netflix也承諾在我滿意之前不會貿然推出。
這部作品匯集了許多跨國專業的演員與製作人員，每個人皆對《航海王》這部作品有著高度的熱愛！我也不斷提醒每位參與的夥伴，要盡情享受這趟有趣的旅程。我們現在在完成全部8集節目的最後階段！很快就會啟航與大家見面！