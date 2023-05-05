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報告：上海設監控系統　追蹤外國記者出入新疆

▲美國監視器產業研究公司IPVM示警，上海警方正建立監控系統，外國記者若前往新疆，或是維吾爾人進入上海時，系統就會通知警方。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國監視器產業研究公司IPVM示警，上海警方正建立監控系統，外國記者若前往新疆，或是維吾爾人進入上海時，系統就會通知警方。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社台北5日電）美國監視器產業研究公司IPVM示警，上海警方正建立監控系統，外國記者若前往新疆，或是維吾爾人進入上海時，系統就會通知警方；且這系統另對不同類別的人員、事件分類，並創建警報。

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德國之聲（DW）5月4日報導，據美國監視器產業研究公司IPVM於5月2日發布的報告，上海警方正建立一個監視系統，當外國記者預訂飛往新疆的航班、車票，或維吾爾人抵達上海，系統就會通知當局。報告稱，此舉顯示上海警方正在將新聞人員和維吾爾人定義為犯罪者。

報導引述報告指出，上海市松江區公安分局今年3月公告，當地一家名為「上海巨一科技發展有限公司」的廠商，拿下「大數據警察軟體」計畫。松江區逾150萬居民，是上海最大的市轄區之一。

松江公安分局公告稱，大數據應用軟體將建設「26個具有實戰意義的功能模塊」，並將透過連結警務雲等警方資料庫，對不同類別的人員、事件進行分類，並創建警報。

報告指，此26個模塊中，「特因人員梳理模型」會自動標記曾往新疆的外國記者；另一個模塊則會在維吾爾人進入上海市時，系統自動通報警方。其他受此系統追蹤的族群，還包括疑似性工作者、非法移民、毒販等群體。

由於這個系統可查訪上海全市（不僅是松江區）阿里巴巴警務雲中的34類數據，調閱外國人基本訊息，以及簽證訊息、海關訊息、飯店登記入住紀錄、民航及鐵路訂票訊息等。使得阿里巴巴遭批助長侵犯人權行為。

國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）對IPVM表示，企業不應助長侵犯人權的行為，阿里巴巴須負起相關責任。該組織呼籲，阿里巴巴應停止這類支持中國「警察大規模監控項目」的合作關係。

2020年，阿里巴巴也曾被爆出針對維吾爾等少數民族開發人臉識別的雲服務，在偵測到維吾爾人時向客戶示警。當時，阿里巴巴雖承認開發了這項極具種族歧視色彩的人工智慧（AI）軟體，並為此「感到沮喪」，但該公司也稱它「從未打算」針對「特定種族群體」，且僅在「測試情境」中使用過該技術。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120505

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