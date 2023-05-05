中職／狂龍來襲！味全新戰袍「黑龍」亮相拚戰績

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今年的『Team Dragons！台塑石油95+狂龍月』主視覺，由上個月剛剛拿下生涯首度單月MVP的『紅色大砲』劉基鴻，與郭天信、李凱威等五名龍隊好手擔綱封面主角，並依此設計出包含主題LOGO在內的七款限量版『Team Dragons！狂龍徽章』，凡五月份龍隊主場每場前500名進場球迷，均可獲得當日指定款式的狂龍徽章乙個，提供龍迷蒐集七款徽章召喚最強狂龍降臨！
而主視覺上的另一個亮點，即是全新升級的2.0版狂龍球衣，球衣設計同樣以黑色主視覺展現凌厲氣勢，並運用巧思將龍首融入Dragons字體中，象徵龍隊可以更快的速度、更強的攻擊贏下比賽，因應逐漸升溫的棒球季節，球衣側邊裁片也特別採用機能透氣布料提高在逐漸升溫的棒球季的穿著舒適度； 另5/9~5/10期間購買狂龍球衣 ，還可獲得當日賽後進場體驗券，親身感受天母主場的職棒人工草皮。
針對龍隊最堅強的後援『狂龍軍』主卡會員，球團則提供實體商店全館8折回饋(非主卡會員9折優惠，新品及福利社不適用)，並加碼五月份龍隊主場賽事只要每獲得一勝，下場比賽狂龍軍會員簽到點數即額外增加30點、若取得2連勝下場比賽額外將增加60點，依此類推若五月7場主場賽事全勝，全勤的狂龍軍會員獲得點數將可多達840點；另兒童會員『威弟小夥伴』如於五月天母場次報名應援TIME上台應援，且龍隊若於該場次獲勝還可再加碼獲得60點。(計入綁定之主卡中)
此外，龍隊本季於天母主場新開幕的『Dragons Kitchen狂龍廚房』，亦配合主題推出狂龍版『吉拿好棒棒』及『頭盔冰淇淋』兩款期間限定點心，運用巧克力、莓果等食材打造黑、紅兩色網美造型；而味全龍福利社也同步舉辦指定款式啤酒第二件5折的特價活動，提供球迷盡情享用冰涼啤酒消暑。