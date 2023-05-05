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山田裕貴、間宮祥太朗為當《巨星》！一起給出「第1次珍貴體驗」

▲《BLUE GIANT 藍色巨星》由山田裕貴（左）、間宮祥太朗（右）、岡山天音配音。（圖／山田裕貴、間宮祥太朗Twitter）
▲《BLUE GIANT 藍色巨星》由山田裕貴（左）、間宮祥太朗（右）、岡山天音配音。（圖／山田裕貴、間宮祥太朗Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

日本漫畫家石塚真一人氣作品《BLUE GIANT 藍色巨星》被譽為「聽得見聲音的漫畫」，故事情節熱血又動人，彷彿聽得見音樂般震撼的表現方式，抓住許多讀者的心，系列漫畫至今累計銷量已突破1100萬冊。它將改編成動畫電影，導演立川讓執導，山田裕貴、間宮祥太朗、岡山天音獻聲，雖然山田裕貴、間宮祥太朗曾為動畫配音，但此次是第一次當主演，2人都難掩愉悅心情。

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▲山田裕貴聲演宮本大。（圖／車庫娛樂）
▲山田裕貴聲演宮本大。（圖／車庫娛樂）
《BLUE GIANT 藍色巨星》故事講述以成為世界第一爵士樂手為目標，而勤練薩克斯風的宮本大（山田裕貴 配音），高中畢業後從仙台來到東京，與高中同學玉田俊二（岡山天音 配音）、鋼琴好手澤邊雪祈（間宮祥太朗 配音）共同組成樂團「JASS」，以在日本最好的爵士樂俱樂部表演，並改變日本爵士樂風格為目標，盡全力投入在音樂活動。

知名雙人樂團「DREAMS COME TRUE 美夢成真」主唱吉田美和表示同樣生於日本，這部作品令她感到很驕傲，「我回想起以前某位電影巨匠曾說過的話：『影像會撼動人心，音樂會扣人心弦』。《BLUE GIANT 藍色巨星》是很棒的音樂電影」。《一屍到底》導演上田慎一郎深深被打動，他說：「這是一部讓人再見到當時的自己而生的電影。因為哭得太過頭，電影銀幕都變得歪歪扭扭啦！」

山田裕貴是首次主演動畫電影，他表示：「再次感受到音樂的厲害，以及打動人心的力量。不論是影像還是音樂，我想這部作品所擁有的力量都能自然地擴展開來。」首次參與動畫電影的間宮祥太朗也期待說道：「希望這部片的熱度能夠相互傳染，將偌大的藍色火焰傳達出去。」本身就是原作粉絲的岡山天音則說：「身為得到強大力量的其中一人，希望觀眾也能感受到這份強大的能量。」

《BLUE GIANT 藍色巨星》的製作團隊抱持著「要用最大的音量、最棒的音質，將主角演奏的音樂帶給觀眾」的想法，慎重地決定以動畫電影的方式，將本作影像化。原作者石塚真一也表示：「在繪製演奏的劇情時，我一邊想著『希望會響起音色！』一邊飛舞著畫筆。而這份心情終於成為真的會發出聲音的電影，太厲害了。」《BLUE GIANT 藍色巨星》6月9日在台上映。

▲間宮祥太朗聲演澤邊雪祈。（圖／車庫娛樂）
▲間宮祥太朗聲演澤邊雪祈。（圖／車庫娛樂）

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