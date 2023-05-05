山田裕貴、間宮祥太朗為當《巨星》！一起給出「第1次珍貴體驗」

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知名雙人樂團「DREAMS COME TRUE 美夢成真」主唱吉田美和表示同樣生於日本，這部作品令她感到很驕傲，「我回想起以前某位電影巨匠曾說過的話：『影像會撼動人心，音樂會扣人心弦』。《BLUE GIANT 藍色巨星》是很棒的音樂電影」。《一屍到底》導演上田慎一郎深深被打動，他說：「這是一部讓人再見到當時的自己而生的電影。因為哭得太過頭，電影銀幕都變得歪歪扭扭啦！」
山田裕貴是首次主演動畫電影，他表示：「再次感受到音樂的厲害，以及打動人心的力量。不論是影像還是音樂，我想這部作品所擁有的力量都能自然地擴展開來。」首次參與動畫電影的間宮祥太朗也期待說道：「希望這部片的熱度能夠相互傳染，將偌大的藍色火焰傳達出去。」本身就是原作粉絲的岡山天音則說：「身為得到強大力量的其中一人，希望觀眾也能感受到這份強大的能量。」
《BLUE GIANT 藍色巨星》的製作團隊抱持著「要用最大的音量、最棒的音質，將主角演奏的音樂帶給觀眾」的想法，慎重地決定以動畫電影的方式，將本作影像化。原作者石塚真一也表示：「在繪製演奏的劇情時，我一邊想著『希望會響起音色！』一邊飛舞著畫筆。而這份心情終於成為真的會發出聲音的電影，太厲害了。」《BLUE GIANT 藍色巨星》6月9日在台上映。