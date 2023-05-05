新北議會民進黨總質詢藍綠爆口角 侯友宜低頭划手機快步離開議場
新北市議會民進黨團今（5）日在市政總質詢首日對上新北市長侯友宜，議員們針對能源、治安和兩岸關係等議題開炮，在上午場質詢最後10秒左右，議員們手持「市政先烙跑」、「核能沒想法」、「治安靠中央」等字牌到質詢台呼口號抗議，現場旁聽的國民黨議員江怡臻、王威元做出舉牌反制及回嗆動作，雙方隨即爆發短暫口角，由於正好是中午休息時間，侯友宜也回到位子上拿行動電話，低頭划看手機畫面，快步離開議場。
記者吳嘉億／新北報導
在民進黨團聯合質詢時間最後一刻，民進黨議員們到質詢台前背對侯友宜及局處首長舉牌抗議，此時江怡臻舉起手牌「議會是市政殿堂，賴清德管好側翼」，當場民進黨團總召鄭宇恩不滿回嗆「這是我們的質詢時間，互相尊重」；先前與鄭在國民黨總質詢時同樣爆發口角的王威元也回嗆「要不要對說謊道歉」、「影片都公佈了還要說謊」，鄭宇恩則再回嗆「你有本事就打啊」。
眼看雙方2人互嗆、鬧不可交，民進黨團成員市議員周雅玲、張嘉玲、廖宜琨也到王威元前面理論，最後民進黨團則表示對方若愛出奧步，以後輪到國民黨團質詢時，他們也能這樣做。
在整個口角過程中，侯友宜並沒有多說話或回應，質詢台上的局處首長則是協助勸架，最後侯友宜默默的走下質詢台，回到位子上拿起手機滑看畫面，一邊快步的離開議場。