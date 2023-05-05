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曝國民黨置之不理！孫大千宣布無意參選、辭黨中央職位

▲ 曾六度投入立委選戰的國民黨前立委孫大千今（5）日宣布無意投入下一屆立委，並透露自己曾多次向黨中央反應，不應讓身陷醜聞的邱繼泰參戰，卻被黨「置之不理」，因此他宣布自己也將辭去國民黨中央政策會副執行長一職。（圖／新頭殼）
▲ 曾六度投入立委選戰的國民黨前立委孫大千今（5）日宣布無意投入下一屆立委，並透露自己曾多次向黨中央反應，不應讓身陷醜聞的邱繼泰參戰，卻被黨「置之不理」，因此他宣布自己也將辭去國民黨中央政策會副執行長一職。（圖／新頭殼）

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國民黨桃園市第六選區立委參選人邱繼泰近日遭爆論文確認抄襲、酒駕前科。對此，曾六度投入立委選戰的國民黨前立委孫大千今（5）日宣布無意投入下一屆立委，並透露自己曾多次向黨中央反應，不應讓身陷醜聞的邱繼泰參戰，卻被黨「置之不理」，因此他宣布自己也將辭去國民黨中央政策會副執行長一職。

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孫大千今日在臉書上寫下，對於一個在過去20多年參選過六次立委的人來說，他無意投入下一屆桃園市第六選區的立委選舉，衷心期待能夠交棒給一位優秀的年輕世代。不過，他沒有辦法支持一位有兩次酒駕紀錄，以及論文抄襲被撤銷學位的人選，來代表國民黨參選立委。

他解釋，如果由這樣的人來代表國民黨參選桃園市第六選區的立法委員，「我們以後有什麼資格去批評民進黨那些有酒駕記錄的政客？又有什麼資格去檢視蔡英文、鄭文燦、林智堅的論文？」

孫大千透露，過去三個月的時間，他曾不斷透過各種管道向黨中央反應，希望黨中央能夠認真面對這個問題，尋找其他優秀的年輕人投入參選。但很遺憾的是，國民黨朱立倫對他的訊息不讀不回，打電話求見黨主席數月，也毫無回音。

他表示，2024年大選是一場政黨的形象戰。國民黨如果要取得勝利，就必須讓年輕時代和中間選民相信，國民黨是站在清白的這一邊，正義的這一邊，道德的這一邊，絕對不能夠讓一個形象有強烈爭議的候選人拖垮2024的總統大選。

他質疑，2022年九合一大選時，民進黨因為一個林智堅而拖垮了全國的選情，國民黨難道還要在2024年重蹈覆轍嗎？對於朱立倫主席置之不理，不斷迴避的做法，他只能表達強烈的失望和難過。因此他宣布辭去中國國民黨中央政策會副執行長的職位。

孫大千坦言，這樣的表態，必然會得罪很多人，然而身為一位國民黨黨員，只能用實際的行動告訴台灣人民，國民黨不是一個雙標黨，國民黨反酒駕和反抄襲的立場，仍然有人堅持捍衛，哪怕萬箭穿心，也在所不惜。

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孫大千透露自己曾多次向黨中央反應，不應讓身陷醜聞的邱繼太參戰，卻被黨「置之不理」。 圖：截自孫大千臉書
孫大千透露自己曾多次向黨中央反應，不應讓身陷醜聞的邱繼太參戰，卻被黨「置之不理」。 圖：截自孫大千臉書

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