徐巧芯點名綠高層與imB借貸平台互動！鄭文燦：一張照片任意影射
imB借貸平台日如何取信於民，騙到這麼多台灣人？平台負責人曾國緯已遭拘提，並坦承行騙。到四月底為止，已有39名被害人報案，吸收資金高達1.5億元。對此，國民黨台北市議員、將參選2024立委的徐巧芯今（5）天在臉書發文指出，行政院副院長鄭文燦曾出現在張淑芬、曾國緯設立的直銷公司「豐沛國際」春酒活動。對此，鄭文燦辦公室下午駁斥，鄭文燦與曾國緯並無往來，有心人士以一張照片任意影射、無限上綱，這是不負責任的作法，針對該案決不寬貸。
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徐巧芯今天發文表示，仔細搜尋曾國緯的人脈軌跡，昨天已經揭露不乏綠營高層人士與他相熟。今日進一步搜尋，更發現：一、台南市長黃偉哲曾拿著「川晟生物科技」的產品合照推薦。二、imB平台宣稱2019參加Fintech 台北金融科技展，放上蔡英文與陳其邁的照片；imB平台參展與時任金管會主委顧立雄合照。三、行政院副院長鄭文燦，出現在張淑芬、曾國緯設立的直銷公司「豐沛國際」春酒活動！她批評，
清一色綠營高層，到底民眾是單純的被曾國緯與張淑芬欺騙，還是過程當中民進黨的高層也推了一把？最近政府說要花13億反詐騙，要不要先檢查一下自己人是否也成為幫兇？
鄭文燦辦公室下午對此表示，自己與曾國緯並無往來，有心人士以一張照片任意影射、無限上綱，這是不負責任的作法。針對該案，政府積極追查所有涉案人員，打擊詐欺犯罪，決不寬貸。
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