新北六座室內攀岩館　聯合稽查全數不合格

近年來攀岩成為熱門新興運動項目，新北市政府法制局今（5）日發布調查報告，針對日前新北市內6家室內攀岩館業者進行公安聯合檢查，查獲包含消防、建築物公共安全檢查、設置警語及定型化契約約定免責條款，結果6家業者都有不合格之處，依相關法令開罰或要求改善，並呼籲民眾到攀岩館消費時，應特別注意確實詳閱攀岩館有關之安全規範或聽從現場人員對於安全之指示，避免自己或第三人受到傷害。
記者吳嘉億／新北報導
為確保消費場所安全，新北市政府於4月間由消保官、體育處、工務局及消防局等針對新北市轄內6家室內攀岩館業者進行公安聯合檢查，針對業者「是否投保公共意外責任險」、「是否販售禮券」、「定型化契約免責條款」、「設施設備安全管理」、「建築物公共安全檢查申報」及「消防安全設備及防火管理」等項目進行重點查核，查核結果中有3家業者之消防安全設備、防火管理或防焰物品不符規定、3家建築物公共安全檢查未完成申報、3家軟墊區欠缺警語及4家定型化契約約定免責條款，總計6家業者都有不合格之處。
消保官表示，根據本次查核結果，包含中和1處、永和1處、新莊2處、三重2處共計不合格的攀岩館有6家，不合格率高達100％；提醒身體患有疾病或有服用藥物、酒精時，不要使用攀岩設施；並注意攀岩館人員有無相關運動證照，及攀岩館有無投保公共意外責任保險。消費者如有室內攀岩館業者相關消費問題，也可撥打1950全國消費者服務專線進行諮詢。