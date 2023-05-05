38度高溫再烤一天！週末雨彈轟全台 氣溫溜滑梯剩18度
明（6）日恰好適逢立夏，各地高溫可達30度以上，尤其是臺南市近山區或河谷亮紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，但午後鋒面接近後，東部、北部開始有局部短暫雨，入夜天氣短暫回穩，接著週日全台雨神降臨，尤其是中北部、東北部地區雨勢最大，恐有雷雨發生，週一氣溫猛跌至18度低溫。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局預報員指出，明（6）日上午同樣氣溫悶熱，各地達30度以上高溫，尤其是白天臺南市近山區或河谷，有連續出現38度極端高溫的機率；嘉義市地區，嘉義縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷，有連續出現36度高溫的機率，外出要注意防曬、補充水分，避免熱傷害。
預估週六上午前開始，中北部雲量逐漸增多，東部、北部有局部短暫陣雨，但是範圍不大，侷限在近山區、基隆北海岸等，入夜後會有短暫穩定天氣，直到週末梅雨季鋒面正式來臨，全台雨彈狂轟濕成藍色蕃薯，尤其中北部、東北部地區雨勢明顯，不排除有雷雨發生。
週一鋒面逐漸通過，東北季風增強，北台灣涼意明顯，清晨低溫剩下18度，白天增溫幅度也不多，大概來到20度、21度；禮拜二清晨低溫也是18度左右，預估東北季風要到週三白天才會逐漸減弱。