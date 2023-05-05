78歲主持天王突中風！腦溢血住加護病房　身體近況曝光

巫建和與混血女星「街頭熱吻」被拍　今出席金穗影展自爆：我單身

▲巫建和出席金穗影展開幕自爆單身中。（圖／金馬執委會提供）
▲巫建和出席金穗影展開幕自爆單身中。（圖／金馬執委會提供）

記者黃雅琪/台北報導

2023金穗影展今（5）日晚間開幕，金穗獎主持人之一的王渝屏代表出席，她坦言從未有過主持經驗，不過拍戲時練就出好體力不怕冷、熱，自認很適合當外景主持人：「沒想到大家漏聽了『外景』，就接到金穗獎主持邀請！」王渝屏更直言：「是不是搞錯了？」另外，曾與混血女星在街上接吻被拍的巫建和，今日出席活動自爆單身中，證實情已逝。

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▲第45屆金穗獎頒獎典禮主持人王渝屏。（圖／金馬執委會提供）
▲第45屆金穗獎頒獎典禮主持人王渝屏。（圖／金馬執委會提供）
王渝屏、王渝萱兩姊妹將擔任「第45屆金穗獎」頒獎典禮主持人，王渝屏透露事前除了觀看所有入圍短片之外，更特別看了與自己同樣經歷的影片：「看了一下可能本來不是主持人，卻跑去主持的人的影片，像是黃宣、YouTuber喬瑟夫。」

曾入圍過金馬影帝的男星巫建和，今日也以觀摩片《水星逆行》來到現場；日前，巫建和被拍到與台美混血緋聞女友林奕嵐在街上接吻，但今日受訪時巫建和卻宣告：「我目前單身！」直接證實兩人情逝。

▲王真琳出席金穗獎影展開幕，大方談前男友巫建和。（圖／金馬執委會提供）
▲王真琳出席金穗影展開幕，大方談前男友巫建和。（圖／金馬執委會提供）
另外，巫建和前女友王真琳以《春水奇譚》入圍主競賽片，王真琳去年受訪時談到與巫建和的戀情當場大哭，如今再提起前任巫建和她早已釋懷：「我前幾天還有祝他生日快樂。」2023金穗影展即日起至13日展開，「第45屆金穗獎」頒獎典禮將於5月13日下午3點登場。

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