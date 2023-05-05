「蜘蛛人女友」Zendaya曾獲全球性感女星！日常穿搭時尚又火辣
26歲美國女星千黛亞（Zendaya），因在《蜘蛛人》漫威系列電影中飾演蜘蛛人的女友，打開知名度，更和主角演員湯姆霍蘭德（Tom Holland）假戲真做，一舉一動都成為外界關注焦點，不過，天生就擁有模特兒臉龐與身材的她，走紅後也逐漸廣受各大時尚品牌青睞，還曾被封為「全球最性感女星」。
記者詹鎰睿/綜合報導
現年26歲的千黛亞從小就在美國加利福尼亞州莎士比亞劇院表演，同時也就讀奧克蘭藝術學校，開啟她的表演人生，也有上過模特兒的訓練課程，直到2009年成功憑藉迪士尼戲劇《舞動青春》爆紅，從此MV、戲劇作品邀約不斷。
2016年，千黛亞更跨足影壇，出演個人電影處女秀《蜘蛛人：返校日》並飾演蜘蛛人的女友「MJ」再次走紅，另外還接演史詩級電影《沙丘》，並靠著美劇《高校18禁》拿下「艾美獎視后」殊榮，讓人非常期待未來發展。
厲害的是，除了戲劇，千黛亞在時尚界也非常有名，憑藉178公分的身高，以及完美的九頭身比例，更別說還有川字腹肌，簡直是行走的衣架子，2021年被國際媒體評價是「全球最性感的女星」，目前更是范倫鐵諾Valentino、蘭蔻Valentino品牌代言人，就連日常生活都穿得火辣又時尚，IG更吸引超過1.7億名粉絲追蹤，可以說是全方位女神。