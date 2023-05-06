交換生誤喝老鼠藥？女密友稱喪夫欲輕生 警：無婚姻紀錄
24歲來自澳洲的淡江大學交換學生Alex Shorey，日前傳出誤食老鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin）住進加護病房，目前Alex Shorey及家屬已募得400萬元、搭乘醫療專機返回澳洲治療。而檢警介入偵辦後，案情有了重大發展，Alex Shorey的45歲台籍女密友，坦承在飲料下毒，但辯稱係因喪夫想輕生，卻被其誤喝下肚。不過對此說法，檢警持保留態度，且進一步調查發現，她在台並無婚姻紀錄，雖不排除可能是海外結婚，但隨著檢調在女子家中發現老鼠藥空瓶等，全案還有待進一步調查釐清。
記者林盈君／綜合報導
據了解，Alex Shorey於去年12月間，來台就讀淡江大學，並在北市某補習班兼差教英文，期間透過友人介紹，認識了45歲的女密友，平時上課前都會去她家備課，但雙方並非情侶關係。後續檢調於女子家中，發現液態老鼠藥空瓶，女子辯稱，因於20223年初喪夫，才將老鼠藥摻入果汁欲輕生，結果卻被Alex Shorey誤喝。但經檢警調查，女密友在台灣並沒有結婚紀錄，不排除是海外婚姻，但對其「誤喝」之說詞持保留態度，後續擬將待Alex Shorey病情好轉後，透過遠距訊問、比對雙方說詞。
由於女密友說詞反覆，且涉嫌重大，本月4日，檢方以被告身分傳喚、偵訊女密友，訊後，諭令其限制出境、出海，全案持續釐清偵辦中。
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