517徵召侯有變？朱立倫籲團結：5月一定提出最強候選人
徐巧芯日前爆料，國民黨將於5月17日徵召侯友宜，昨又改口「最後一個星期還有變數」。國民黨主席朱立倫上午受訪時不正面回應，僅強調國民黨一定會在5月推出最強候選人。至於郭侯之爭是否將導致藍營分裂？他呼籲支持者靜下心來，別隨意傳播無謂的揣測，「最後我們要團結在一起」。
記者顏幸如／台中報導
台北市議員徐巧芯日前爆料，國民黨將在5月17日徵召新北市長侯友宜參選總統，但她昨天受訪時又改口，指「最後一個星期還有變數」。國民黨主席朱立倫今（6）日到台中出席全國青工基層分會長座談會，被媒體追問徵召的時間點、出線根據、最強名單時，不正面回答此事，僅強調「我們在5月一定會提出最強候選人」。
朱立倫重申，現在全黨最重要的，就是團結一切可以團結的力量、結合所有朋友，避免製造任何爭議與敵人。至於何時徵召？他表示「適當的時候會報告」，這時候就是團結，任何無謂揣測、無謂製造爭議都不要。
媒體再問若已內定侯友宜，鴻海集團創辦人郭台銘近來動作頻頻，會不會擔心藍營分裂？未來該如何整合郭董支持者？朱立倫說，在過程中製造任何謠言與對立，對黨的團結是不利的。因此再次呼籲大家團結所有力量、避免製造任何爭議，不要隨意傳播、製造錯誤的謠言，「一定要靜下心來，最後我們要團結在一起！」