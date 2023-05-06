從街頭抗爭到彎腰拜票　泰國社運人士盼改變未來

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「大哥大姐，記得一票選我，一票選前進黨喔！」前進黨眾議員候選人皮亞拉（Piyarat Chongthep）手拿著大聲公，穿梭在大街小巷，進入熱季的泰國曼谷，下午豔陽炙熱，街坊鄰居多半躲在家中或路邊的陰影處避暑，只有穿著競選外套的皮亞拉額頭冒汗，看到有民眾就立刻上前，熱情自我介紹。
今年32歲的皮亞拉在2020年學生街頭運動中是知名的活躍分子，當時他領導We volunteer組織，任務是確保參與學運的民眾都能安全退場。
2018年泰國年輕企業家塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）抱持著對泰國政治的理想成立了未來前進黨（Future Forward），皮亞拉當時還是個在電力局工作的技師，因緣際會下認識塔納通，受邀加入了未來前進黨。
但未來前進黨在2020年遭到泰國憲法法庭解散，未來前進黨的成員們只好轉加入新政黨前進黨（Move Forward），皮亞拉在這次大選就代表前進黨參選曼谷的帕卡農（Phra Khanong）和邦納（Bangna）選區。
皮亞拉告訴中央社，對他來說，這是一個很好的機會，參與政治可以帶來改變，「一般人會認為加入政黨必須是有錢、有大房子的人，像我這樣的，沒有撒錢也沒有大聲勢的人也能選舉，這給了一般民眾很好的機會」。
皮亞拉說，在曼谷這樣的大都會選舉，對他這種新人來說比較有優勢，因為曼谷人思想比較開明，比較不重視撒錢或是聲勢，比較重視政策也比較沒有政黨忠誠度。
對年輕世代來說，政變是泰國政治一直揮之不去的陰影，「泰國一直身陷泥淖，所有人都和軍方有關係」 。若能選上眾議員，皮亞拉的第一個主要任務就是推動公投，為泰國制定一套新的憲法，新憲法必須讓泰國再也不能有政變，且發動政變的人會有懲罰，「希望2014年是泰國最後一次政變」。
從在街頭拿著大聲公和警察對峙，到成為眾議員候選人要挨家挨戶放軟身段拜票，這樣的身分轉變對皮亞拉來說沒有太大差別，「角色改變了，抗爭的理想沒有變，在街頭直接發聲，議員則是透過這樣的角色幫人民發聲，我反而心胸更寬廣，更冷靜包容」。
不過在街頭，會參與抗議的都是相同理念的人，選舉面對的是不同階層、不同意見的民眾，皮亞拉在拜票過程中當然也遇過不贊同他的人，但他會盡量溝通，想辦法說服對方，「即使是不同意我的人，面對面溝通，罵的聲音也會比較小，我必須進入體制才能推動改變」。
在這次大選，不少曾經參與過街頭運動的年輕世代投身選舉，30歲的鍾緹查（Chonthicha Jangrew）在泰國社運圈活躍10多年，在這次大選也代表前進黨參選眾議員。熱季的早上，鍾緹查來到位於巴吞他尼府（Pathum Thani）的選區市場，揮汗一攤一攤拜票。
2020年的學生街頭運動，部分學運人士前所未有地喊出要改革王室，以及改革俗稱冒犯君主罪的刑法112條，鍾緹查因此身上背負了冒犯君主罪等好幾項刑事起訴，「沒有關係，我不在乎這些」。
鍾緹查選擇加入政治，是因她認為街頭和體制要雙管齊下，才能帶來改變，她想要為人權議題爭取更多空間。
前進黨主張改革冒犯君主罪，她個人更直接主張廢除冒犯君主罪，她想進入國會，為民眾爭取一個安全空間，「我爭取的是一個言論自由的空間，不管民眾想討論什麼議題，不管這議題有多敏感，不該有人因意見不同而被政府入罪入獄」。
和皮亞拉一樣，鍾緹查從街頭走入街坊社區，並沒有難以轉換適應的地方，「我身為一個人權工作者，這個身分是不會改變的，我只是換一種方式，想要做出一些改變，想要讓這個世界更加尊重人權。過去我利用街頭提出訴求，現在我想要用國會這個管道，修改法律，做出改變，讓人民的聲音可以被聽見」。
不過由於鍾緹查的主張碰觸了敏感的王室議題，在拜票過程難免會遇到和她意見相左的人，但她不會放棄和民眾溝通，「現在我有機會和民眾對話，有機會看著他們的眼睛，闡述我們的理念，至少有對話的可能性」。
鍾緹查有時還會遇到對她講話很難聽的人，但她不因此感到挫折。面對不願意聆聽的人她選擇離開現場，但只要有一個人願意聽，她就願意多做嘗試，「有時候要花上一個小時說服和我意見不同的人，但只要有一個人會開始質疑自己之前相信的事物，這樣我就算成功了」。
接受完中央社訪問後，鍾緹查向記者揮揮手，繼續前往下一個行程，在熱季的曼谷，這些年輕的政治工作者持續穿梭在大街小巷內，向選民闡述著自己的改革理念，期盼在這次大選後，可以為泰國帶來一點不一樣的變化。（編輯：張芷瑄）1120506