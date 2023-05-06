為何不接孫大千電話？朱立倫：正式登記前黨部絕不介入
國民黨辦理立委黨內初選，多處傳出黨內互打未戰先亂，甚至攻擊黨中央及地方黨部的現象。黨主席朱立倫今回答媒體「為何不接孫大千電話」問題時強調，正式登記前絕不介入，是中央及地方黨部的原則，桃6選區尚未進入協調期，他本該保持中立，他連續3次呼籲黨員同志在競爭過程「不要無中生有，更不可以攻擊黨中央或地方黨部」。
記者顏幸如／台中報導
國民黨桃園市議會議長邱奕勝的姪子邱繼泰，日前宣布爭取國民黨立委初選，卻遭爆曾酒駕。前立委孫大千昨在臉書表示，他沒辦法支持有2次酒駕紀錄、論文抄襲被撤銷學位的人，代表國民黨參選桃園市立委，並透露自己打電話求見黨主席朱立倫，數月毫無回音、發訊息被已讀不回，讓他失望難過，決定辭去中央政策會副執行長職務。
朱立倫今（6）日到台中出席全國青工基層分會長座談會，媒體追問他「為何不接孫大千電話？未來是否還會提名邱繼泰？」時強調，國民黨主席和黨中央在所有初選過程，一定秉持中立、公平公正的態度來處理，「畢竟每位都是黨內同志，不要互相的攻擊，更不可以攻擊黨中央或地方黨部」。
朱立倫進一步說明，若尚未進入正式登記與協調期，地方黨部和中央必須保持中立態度，絕對不會介入，「這過程中，很抱歉我無法聽取或接受任何一邊的說法」。他說，等桃園第6選區進入登記協調期，地方黨部和中央「必要時」才會介入協調，「再次呼籲不要無中生有，更不可以攻擊黨中央或地方黨部。」
對於國民黨在高雄左楠區決定採用不公開的內參民調，卻引發地方質疑，認為有黑箱作業，朱立倫回答「這一樣的」！對於各地方黨部的作業，不管初選和協調都予以尊重，他講第3次「重點是不要相互攻擊，更不可以無中生有製造對立」。