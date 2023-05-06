張學友不止探班周杰倫！加傳暖心訊息 郭富城、謝霆鋒都幫打氣
周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會昨（5）日巡演至香港站，場內2萬名粉絲座無虛席，「嘉年華」於香港站的7場演唱會將累積14萬名觀眾，周杰倫是創下該場地個人演唱會最多場次及最多觀眾的歌手。在演藝圈有著好人緣的周杰倫，日前彩排時歌神張學友親自來到現場給予他打氣，事後還傳了訊息給他，要他加油，演唱會後台則是一片花海，包括成龍、曾志偉、張學友、郭富城、謝霆鋒、草蜢、楊千嬅等藝人都送花祝賀演唱會成功。
記者吳雨婕/綜合報導
延期3年半的周杰倫「嘉年華」香港演唱會讓粉絲望穿秋水，也是周杰倫睽違5年後再度來到香港開唱，歌迷的熱情在他現身時引爆到最高點，他以和朋友聊天的口吻說：「是不是很久沒見了？你們有想我嗎？除了我的舊歌，我的新歌也都有聽嗎？我的新歌好聽還是舊歌好聽呢？」整場演唱會除了帶領歌迷重溫過去的多首經典歌曲，他也帶來〈紅顏如霜〉、〈倒影〉、〈粉色海洋〉等新歌。
來到香港開唱，周杰倫也帶來一首他寫給陳小春的粵語歌曲〈獻世〉，演唱會接近尾聲時，周杰倫笑說：「以前在紅磡辦演唱會的時候，都會擔心唱得太晚，你們會不會很難回家，今天辦在這個地方，好像外面也有人坐船在聽我演唱會是嗎？聽說JJ（林俊傑）的演唱會有人在旁邊野餐是不是？那今天有人烤肉嗎？今天你們會想回家了嗎？」粉絲齊聲大喊「不會！」周杰倫回：「對嘛！這樣我才有理由多唱幾首歌，是不是啊？」緊接著讓粉絲盡情點歌，有歌迷同時也是五月天的粉絲點唱了〈說好不哭〉，還有人點唱〈超人不會飛〉，周杰倫也應歌迷點歌加唱多首經典歌曲，寵粉無極限。