《原子》陳治廷參戰《願望合夥人》被讚爆 陳零九誇他邏輯好
元宇宙版魷魚遊戲《BIBO願望合夥人》引用32年潘迎紫主演的經典連續劇《浴火鳳凰》裡，紅遍全台大街小巷的神獸嗶啵，打造價值300萬台幣的NFT，並邀請陶晶瑩、陳零九、王子（邱勝翊）、任容萱擔任明星觀察員。其中玩家陳治廷之前才在選秀節目《原子少年》嶄露頭角，此次參加實境闖關秀，更被王子封為「軍師」。
記者侯家瑜/綜合報導
陳治廷對於能參與《願望合夥人》表示既興奮又期待，認真的他為此做了不少功課，「我先看了許多不同的實境秀以及推理小說，甚至參考一些動漫。」果然前期在遊戲中表現穩健，總是認真幫隊友分析敵情，連「狼人殺高手」陳零九都稱讚他「很穩」，王子也認為他的邏輯清晰，不太強出風頭，會在後面觀察大家，相當肯定陳治廷的能力。
其中嘻哈歌手韓保羅被封為「活寶」，不停逗笑在棚內的陶晶瑩等人，任容萱忍不住大喊：「拜託不要被淘汰！」韓保羅從前期就一直展現很「鬆」的狀態，不斷烙英文外，肢體動作也相當活潑，還一度不慎拆解道具，棚內4位藝人只要看到他的畫面就發笑，王子和陳零九都認證他是節目的「活寶」。而韓保羅在搞笑之餘，也展現暖心一面，在大逃殺時刻意幫隊友引開追捕者，讓對方有更多找到線索的機會，但最後只有他沒有解出答案，讓陶晶瑩忍不住為他發聲：「他們的隊員沒有幫他？」嗅出玩家間出現相互競爭的煙硝味。
另一位被關注的玩家簡暐哲演出過戲劇《台北女子圖鑑》，現實中是職業魔術師，他對實境遊戲相當有信心，賽前就放話：「說謊如同吃飯，完全沒有罪惡感。」在前一集撕名牌遊戲中猛烈進攻，甚至連體力不相當的女生參賽者都不放過，一度惹怒其他參賽者及在棚內觀察的任容萱，但他這次一拿到線索就開始為其他人解謎，讓陶晶瑩驚豔於他的解析能力，陳零九則笑問任容萱：「（對他）有改觀了嗎？」任容萱急忙點頭，簡暐哲終於成功扳回眾人對他的印象，但也忍不住自嘲是只是對大家的補償。