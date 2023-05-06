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批2025非核家園　朱立倫：只會擺爛、講完全不可能的口號

▲朱立倫批評民進黨的能源政策，就是只會擺爛、講完全不可能的口號。（圖／朱立倫辦公室提供，2023.05.06）
▲朱立倫批評民進黨的能源政策，就是只會擺爛、講完全不可能的口號。（圖／朱立倫辦公室提供，2023.05.06）

記者顏幸如／台中報導

新北市長侯友宜昨在議會總質詢時，被追問重啟核四與核廢議題，遭綠營批評立場不清。國民黨主席朱立倫今反問，民進黨執政這麼多年來，有沒花過一點心力處理核廢？他指民進黨只會凡事擺爛凡事拖！只有國民黨重返執政，才會針對台灣能源政策做最完整規劃、務實面對核安與核廢問題。

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新北市長侯友宜昨答詢市議員鄭宇恩核能議題時，說核四重啟不是是非題，要尊重專業與民意，他的能源政策就是「保證不缺電 」，事後被綠營批評立場不清。朱立倫今（6）日在台中，被問及是否支持重啟核電，以及民進黨說「票投國民黨、核廢無法擋」時，主動回擊指「民進黨執政最大特點，就是凡事擺爛凡事拖」。

朱立倫反問民進黨，執政這麼多年來，有沒花過一點心力處理核廢？身為真正應該要負起責任的中央政府，沒有積極解決，「就是擺爛！就是拖！把它丟給全民、地方政府」。

▲朱立倫強調只有國民黨重返執政，才會針對整個台灣能源政策做最完整規劃。（圖／朱立倫辦公室提供，2023.05.06）
▲朱立倫強調只有國民黨重返執政，才會針對整個台灣能源政策做最完整規劃。（圖／朱立倫辦公室提供，2023.05.06）
朱立倫說，只有國民黨重返執政，才會針對整個台灣能源政策做最完整規劃，第一要件是為了國家安全、全民需求，絕對不可以缺電。他並批評2025非核家園政策，指國民黨不會像民進黨，講那種完全不可能的口號、甚至置國家安全於不顧，「你把所有核電廠都關了，然後火力全開嗎？還是全民缺電？」

他強調核安是全民共識，一定先確保核安才能使用核電，其次是核廢一定要積極處理、認真解決，國民黨會很務實的去做，由中央扛起責任，「擺爛在那邊拖，是不負責任的作法」。

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