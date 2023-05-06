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好市多莓果驗出A肝病毒　中市府籲業者應善盡企業責任

▲中市府聯合稽查小組前往好市多稽查問題產品下架及回收情形(圖／衛生局提供2023.5.6)
▲中市府聯合稽查小組前往好市多稽查問題產品下架及回收情形(圖／衛生局提供2023.5.6)

記者柳榮俊/台中報導

好市多接連爆出莓果驗出A肝病毒事件，台中市政府(5)日由衛生局跨局處組成聯合稽查小組，除至賣場了解商品下架及等待銷毁置放情形外，另與好市多總公司召開視訊會議，協商消費者權益維護事宜。中市府衛生局長曾梓展建議，好市多應考量疫苗施打的時效性，儘速提供有需要的受害消費者施打疫苗的機會。

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法制局長李善植局表示，A肝病毒潛伏期最多可達數十日，有食用的消費者這段期間不免擔心害怕，好市多應重視消費者的需求，除對A肝感染者提供賠償，亦應善盡企業責任，加速對食用該批號的消費者提出合理的檢驗及疫苗注射計畫。


衛生局表示，好市多公司有多批冷凍綜合莓及冷凍藍莓驗出A肝病毒，為維護消費者食用安全，已命該公司須基於企業責任，自5月5日起立即全面回收已售出、仍於效期內的全部KIRKLAND SIGNATURE科克蘭冷凍莓果類產品。


衛生局會同經發局、地政局及法制局消保官，前往好市多北台中分公司及台中分公司稽查，確認冷凍莓類產品已全數下架；截至5月4日止，包含檢出病毒的三種綜合莓(有效日期2023/09/19)及其他批號，共已回收2,945.25公斤。另全面下架各類冷凍莓果商品計13,740公斤，後續將全數依規銷毀。衛生局亦責令業者逐一電話關懷消費者健康情形，提供退貨資訊及醫療協助，確保民眾權益獲得妥善處理。


衛生局表示，民眾如有出現疑似A型肝炎症狀，可前往18家醫療機構進行檢驗，衛生局已通知中市各大醫院，如醫師診療時發現疑似病例，請詳細詢問食用莓果等飲食史，並依規定通報，以利衛生機關及時疫調與介入處理，降低疾病傳播可能性。(上述A型肝炎 IgM檢驗18家醫療機構請至台中市衛生局網站首頁查詢。法制局消保官也提醒食用該批莓果的消費者，如有產生症狀，進行抽血檢驗等醫療行為者，應保留抽檢等相關醫療單據，以利日後的求償。


衛生局提醒，A型肝炎病患罹病期間，應注意排泄物的處理、手部清潔與可能污染環境及器具消毒等腸胃道隔離措施，且應暫時停止製備食物、照顧病人及照顧嬰幼兒，降低病毒傳播風險，出現黃疸後7天或發病後在家休息14天即可解除隔離，恢復工作及上學。

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