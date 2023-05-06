飯店也Starbucks！萬楓酒店後 星巴克咖啡服務進駐台北凱撒飯店
台北凱撒大飯店近期打造一樓全新空間Drink Bar，已正式對外營業，綠意盎然的造景，優雅明亮的空間，摩登愜意的氛圍。Drink Bar將提供現泡茶、每日精選蛋糕以及星巴克咖啡服務 ( We ProudlyServe Starbucks™ )，精緻酒水提供在地台灣啤酒、精選紅白酒，放鬆享受微醺時刻。
記者葉盛耀/綜合報導
新開幕的Drink Bar特別引進星巴克咖啡服務 ( We Proudly Serve Starbucks™ )，採用瑞士原裝進口全自動咖啡機，以星巴克濃縮烘焙咖啡豆為基底，現點現製，提供香醇優質的咖啡。現泡茶提供現泡英式早餐茶、清新薄荷茶等精選茶品，淡淡的茶香在杯中繚繞，輕鬆品嚐一杯現泡茶，暖心暖胃。嚴選酒單提供熱門啤酒品項及紅白酒，旅客可以恣意享受舒適不受打擾的微醺時光。每日精選蛋糕採用優質且新鮮的食材製作，甜而不膩的口感，美味甜點搭配各款飲品都合適。
講到星巴克與飯店的合作，不能不提到2020年，全台首間星巴克飯店門市就位在「台北時代寓所」的1樓，空間極挑高又舒適，不僅飯店房客，星巴克時代寓所門市也提供周邊客人全日餐飲服務，除了咖啡亦有酒精類飲品，以及各式點心，至今仍舊是人氣景點。星巴克與飯店合作的案子還不僅如此，位在台中、屬萬豪集團旗下的「台中萬楓酒店」，也有設置「星巴克咖啡服務自助吧」進駐飯店，標榜旅客可以自行來此操作，24小時都喝到新鮮豆子萃取出的香醇咖啡。