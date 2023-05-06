侯蔣出手協調！張斯綱代表國民黨選士北立委 挑戰現任吳思瑤
國民黨2024立委選舉布局受關注，台北市議員張斯綱、陳重文皆有意參選台北市第一選舉區（北投、士林）立委，盼爭取黨內提名挑戰現任立委吳思瑤。在台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜協調下，最終敲定由張斯綱出線。
記者翁子竣／台北報導
張斯綱今在臉書發文表示，蔣萬安、侯友宜特別抽空找他和陳重文聊聊，關心北投、士林立委提名狀況。張斯綱感謝陳重文，願意以團結為重，決定整合由他代表國民黨投入2024立委選舉，「未來，我們會分進合擊，一起攜手團結為北投士林、為2024大選共同打拚。」
陳重文也發文指出，在跟蔣萬安及侯友宜討論後，完成士北的整合支持張斯綱。他強調，任何分裂，都會造成力量的抵消；只有團結，才能贏得人民的支持，身為北投士林在地議員、淡水女婿，新市府、新政策還需要他體育教育的專業，作為蔣萬安推動政務堅實的後盾，及支持候友宜「共好」主張。
陳重文說，只有雙北一起，台灣才能更好，只有雙北共好，讓淡北道路更快完成，完整的配套措施，智慧型管理讓台北，新北市民共享更安全、更快速的建設成果。陳重文表示，希望這次的整合，能轉化成團結的力量，讓2024國民黨總統選舉重新執政。