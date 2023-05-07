郭台銘推「新十大建設」：0到6歲國家養、促進台灣生育率
積極爭取國民黨提名參選2024總統大選的鴻海創辦人郭台銘6日走訪桃園市，傍晚在平鎮龍岡國旗屋與地方座談時表示，台灣現在在全球越來越有名，原因不是經濟發達，而是因為有戰爭危機，他會出來參選，就是因為現在政府心中沒國旗，國旗必須在心中，國旗是國家象徵，而中華民國是亞洲第一個民主國家，雖然現在遭遇很多困難，但心中只要有國旗就不用怕。
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郭台銘強調，沒國旗就沒中華民國，沒中華民國就沒和平，沒和平就沒繁榮，他一定要創造中華民國再100年沒戰爭。在國民黨初選前，自己盡力全台跑，包括到澎湖、金門等地區向對岸喊話，也希望大家支持，他有信心跟總統初選能過關。台灣一定要有尊嚴的和平，且必須要靠經濟實力。他會出來選總統，就是因為比現在檯面上的人物都更有資格及能力。
郭台銘指出，他要帶中小企業走出台灣，到全世界做生意，要用科技來扭轉局勢，最重要的是大家要團結一心。他要用自己的經驗，用科技、經濟帶領台灣，若當選總統，4年內能帶出台灣新面貌，台灣要有科技、經濟及清廉治國，要推出「新十大建設」，第一大建設就是0到6歲國家養，促進台灣生育率，讓鰥寡孤獨者皆有所養。
郭台銘6日下午走訪大溪老街，分送康乃馨給婆婆媽媽，預祝母親快樂，支持者爭相合照，熱情高喊：「郭董我們台灣未來靠你了」、「總統好、阿銘好，一定要當選」。郭台銘經過每家美食攤位幾乎都會吃上幾口，尤其超捧場整盒粉粿一下子吃光光；傍晚在國旗屋，品嘗異域滇緬美食米干，邊吃邊推薦：「我吃東西沒有這麼斯文，你們不吃會後悔！」
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