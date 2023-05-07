攔阻詐騙！NCC擬推+886國際電話語音警示、聽完才能通話

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國家通訊傳播委員會（NCC）攜手電信業者，推動攔阻境外偽冒來話機制與國際電話語音警示措施，相關經費約新台幣2億700萬元，透過公私協力，由業者負擔一半經費。
NCC表示，透過分析報案的詐騙電話，發現許多詐騙電話是透過繞道、境外竄改電話打到國內，國內民眾接到電話很多是偽裝成公部門、國內金融機構電話，但來電顯示最前面有「+886」字樣，並非正常情況。這類詐騙電話在165通報中占比高達9成，因此推動攔阻境外偽冒來話機制。
過去詐騙案發生後，民眾若打165報案，刑事警察局會彙整詐騙號碼，列入電話阻斷名單，屬於事後防堵機制。NCC這次透過新技術攔阻境外偽冒來話，也感謝中華電、台灣大哥大、遠傳電信等共同協助。
NCC指出，概念上把假冒為國際電話的詐騙電話，直接阻擋在境外，民眾就不會接到這些詐騙電話，即事前從源頭阻擋。這項技術也不會影響正常合法的國際電話，因此，民眾到國外旅遊、辦公打電話回台灣，或是國際商務需求電話仍可順利通話。
目前攔阻境外偽冒來話機制已正式運作，根據NCC掌握，五大電信業者、固網業者等1天共約攔阻10萬通假冒國際電話的詐騙電話。
另外，NCC也規劃國際電話語音警示措施，國內民眾無論是用市話或手機在接到「+886」的電話時，都會先聽到短短幾秒的警示語音，提醒民眾這則電話是來自國際境外的可疑電話，民眾須聽完警示語音後才可以開始通話，相關機制預計今年10月底上線。
堵詐方式上，還有規劃公益簡訊專用代表門號。數位部長唐鳳受訪指出，概念上就是公部門、地方政府機關發送簡訊時，會有一個簡碼作為代表號，目的是為了讓民眾方便辨識，確認相關簡訊的確是由政府機關所發送。（編輯：潘羿菁）1120507