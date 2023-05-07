大胃王小慧「31秒啃完一塊炸雞」 台灣第一人闖進世界賽8強
東京電視台《火力全開大胃王》從1989年播出至今廣受觀眾喜愛，其中「世界大賽」更是吸引全球粉絲關注，台灣繼2016年後睽違7年再次出國參賽，派出台灣選手「大胃王小慧」。第一次參加世界賽就對上雙胞胎姊妹佳子、亞子及沉寂11年的大胃王傳奇人物木下智宏，4人挑戰30分鐘炸雞。小慧初登場僅31秒就完食第一塊炸雞，比賽過半仍位居領先，氣勢驚人，打敗大胃王界最強雙胞胎，最後和木下智宏一同晉級8強。
記者楊穎軒／綜合報導
《2023火力全開大胃王世界大賽》集結台、日、美，共16名世界最強參賽者，並由主辦單位分配4種食物類別，分別是壽司組、親子丼組、漢堡排組及炸雞組，大胃王小慧被分配到炸雞組，她興奮表示：「吃到好吃的炸雞緊張感整個消失，又看到大家幫我加油的樣子超級開心。」首戰就對上大胃王雙胞胎，姊姊佳子是2017年新人賽冠軍，妹妹亞子也曾打敗過萌梓，姊妹倆實力堅強，這場比賽也讓小慧成為台灣第一個成功晉級世界賽8強的大胃王選手。
隔日8強選手再分配成兩組參加準決賽，大胃王小慧對上過去4年在世界賽中從來沒輸過的美國異次元女王莫莉，還有美國大胃王B.O.B.及日本大胃王河田大志，要挑戰45分鐘壽司細卷，主辦單位準備長達10公尺的壽司細卷，比賽過程中壽司不能扯斷，因此參賽者全程採蹲姿及跪姿，可說是相當艱難的挑戰。1999年大胃王始祖赤坂尊子，曾以36分04秒的成績完食6公尺，今年小慧則在19分15秒就完食，打破當年赤坂女王的紀錄，讓主辦單位驚嘆大胃王參賽者的實力已進化到如此程度！