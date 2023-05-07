傳拜登援台153億軍備 王定宇：台灣是美國戰略布局重要夥伴
根據外媒報導指出，美國總統拜登將會執行總統撥款權，比照軍援烏克蘭方式，運送價值5億美元（約153億元）的武器援助給台灣，對此民進黨立委王定宇今（7）日表示，這代表台灣為美國戰略布局重要夥伴，也代表台美國家高層必然有進行討論，他希望美方所提供的軍備品項，不要與台美軍購有所重疊，而是提供不對稱戰力軍備，包括精準彈藥與刺針飛彈等，對台灣絕對是正面的發展。
記者陳威叡／台北報導
王定宇指出，美國總統拜登若執行撥款權，提供等值軍事裝備服務，顯示台美國家安全高層必然有所溝通，才知道彼此需要什麼，打造防衛台灣需求進行撥款，雙方當然要討論，這也代表台灣在美國戰略布局是重要的戰略夥伴，總統撥交裝備與服務，這方式比一般軍購都更加快速。
王定宇也表示，雙方洽商過程中會了解台灣需要什麼，希望能夠包含不對稱戰力軍備品項，包括精準彈藥與刺針飛彈等，此外美方也重視台灣相關軍事服務與情資、情報提供，或提供戰場能力的相關課程。
王定宇指出，無論如何，強化國防、保護台灣是自身的責任，加上理念相同的盟友協助，這才是真正的和平之道，美國願意以直接撥付方式快速提供台灣所需軍備與服務，這顯示台美關係越來越好外，也將台灣安全融入到韓國、日本、澳洲與菲律賓等自由民主陣營中，對台灣是絕對正面的發展。