星宇加班機下午3點半抵台 延誤大烏龍民航局要求說明
星宇航空JX800台北-東京航班由於天候因素延遲7小時才降落，進而導致一連串的航班延誤，甚至取消，300多名原本要在昨（6）日下午返台的旅客甚至無奈在機場過夜，遲至今（7）日才陸續分批抵台。星宇航空表示，加班派遣的A321neo現在已經起飛，將在下午3點35分返抵國門。而一連串出包事件也驚動民航局，將立即請星宇到會說明。
記者黃仁杰／台北報導
星宇航空日本航班從昨日下午開始出現變數，JX800台北-東京航班延遲降落7小時，接連影響JX801延後起飛，星宇決定將JX801旅客合併至JX803，不料該班機由於併班、航機異常、機組員超時、機場宵禁等狀況，讓原本要在下午4點10分起飛的航班，遲至今日上午才能陸續揭旅客抵台。
今日上午，星宇已派1架A321neo客機作為加班客機，同時指派連同董事長張國煒在內的4位機長，要將卡在日本的A350駕駛返台，預計先將部分旅客帶回台灣，星宇表示，JX1801於日本當地時間1點20分起飛，預計於台灣時間3點35分抵達桃園機場。
針對這兩天航班延誤、取消狀況，交通部民用航空局表示，會立即請星宇航空說明，包括飛行作業過程，機長處置是否妥適，會請星宇航空釐清。而航班取消、併班時，對消費者權益的處置所引發的相關狀況，民航局也會要求星宇航空立即檢討、改善。