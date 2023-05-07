全台灣第一座！電動巴士園區彰化動土　產值上看5000億

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林佳龍致詞時表示，成運投入汽車產業20年，在電動巴士是國家隊認證的火車頭，今天進入一個新的里程碑，為台灣開創出全新的智慧運輸系統，除了滿足內需市場外，也進一步進軍國際市場，讓智慧運輸產業成為半導體之後的另一個亮點。
王美花指出，國際上可以做電巴的國家還是少數，期望成運與台灣電子、電機等產業共同結盟精進技術，在政府政策推動扶植下把整個供應鏈帶起來，未來有望在國際上搶得商機，在電巴產業占有一席之地。
成運汽車董事長吳定發表示，目前已與緯創、台塑、大同、東元、義隆、飛宏、旭隼、起而行、格斯等47家國內企業對接中，日本Toshiba則是重要的電池供應商，預計今年7月15日前會有350輛電動巴士在全台灣；也期望很快進入國際市場。
吳定發指出，電巴園區的電池方面也將與國外供應商日本Toshiba展開緊密合作；日本兩備公司代表今天也到場，將與成運攜手前進日本市場，希望在2025大阪世界博覽會有很好的成績。
成運二林電巴園區占地20公頃，2021年8月通過中科投資審議會，預估投資18億至25億元興建、2024年底完工，將結合上下游供應鏈與自動化的智慧生產線，規劃R&D中心、自動化大樑生產製造中心和市區公車長途客運底盤廠和車身廠，造塗裝原料、辦公大樓和交車中心、員工宿舍、次系統廠房，自動化電池芯和電池模組和組裝生產線。目標年產量KD件2萬輛，與CBU整車6000輛。（編輯：楊蘭軒）1120507