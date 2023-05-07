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泰國大選提前投票日　選民不畏高溫投下神聖一票

▲今天是泰國眾議院選舉提前投票日，一大早曼谷各大投票所就已排滿長長人龍，泰國民眾不畏逼近攝氏40度高溫完成投票。根據選委會統計，5228萬餘選民中，有235萬多人登記提前投票。（圖／美聯社／達志影像）
▲今天是泰國眾議院選舉提前投票日，一大早曼谷各大投票所就已排滿長長人龍，泰國民眾不畏逼近攝氏40度高溫完成投票。根據選委會統計，5228萬餘選民中，有235萬多人登記提前投票。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社記者呂欣憓曼谷7日專電）今天是泰國眾議院選舉提前投票日，一大早曼谷各大投票所就已排滿長長人龍，泰國民眾不畏逼近攝氏40度高溫完成投票。根據選委會統計，5228萬餘選民中，有235萬多人登記提前投票。

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泰國國會眾議院在3月20日解散，選舉委員會隨後宣布5月14日為投票日，5月7日為提前投票日，讓選舉當天無法投票或是不在籍的選民可以提前投票。

根據選委會統計，今年有投票權的選民共5228萬多人，全國有235萬多人登記提前投票，其中大曼谷地區就有近81萬選民登記提前投票，選委會在大曼谷地區設置了1400多個投票站。

警方在曼谷部署約3000名警力維持各投票所的秩序，選委會也規定從昨天晚上6時以後到今天傍晚6時，全國禁止販賣與發送酒精飲料。

今天一大早曼谷艷陽高照，氣溫逼近攝氏40度，但泰國民眾不畏高溫，各投票所早早就排滿長長人龍，匯廣區（HuaiKhwang）區長拜通（Paitoon Ngammuk）告訴中央社記者，以匯廣區來說就設有37個投票所，今天約有500多名人員在這些投票所負責選務工作和維持秩序，也因為天氣炎熱，他們準備了瓶裝水給選民取用。

今年26歲的Noon是清邁人，今年的選舉對泰國人來說非常重要，因為大家期盼了很久，她也慎重地選擇了自己喜歡的候選人和政黨。

今年24歲的Ton也是清邁人，在醫院上班的他穿著制服趕在上班前抓緊時間到投票所投票，他相信選舉可以展現人民的力量，泰國已經深陷在政治泥沼中超過10年，他認為這次選舉可以改變一切，儘管他今天還是要上班，但不管怎樣一定要完成投票。

除了提前投票，海外的泰國選民則已在4月25日到5月5日之間到居住地的泰國大使館進行投票，海外投票和提前投票投完後不會立即計票，而是封箱後，到14日再和全國的選票一起開箱計算。

泰國眾議院共500席，國會2021年表決通過憲法修正案，恢復選民一票選人、一票選黨的單一選區兩票制，並將眾議院區域候選人席次從350席增為400席，政黨名單的席次從150席減為100席。（編輯：周永捷）1120507

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