星宇航空宣布全額退費！發睡袋睡成田機場　張國煒親赴現場致歉

星宇航班延誤　空服員工會：機組員和旅客均受害

▲星宇航空調度因素造成逾300旅客滯留，空服員工會稱空服員和旅客都是受害者。圖為星宇航空A321neo模型。（中央社檔案照片）
▲星宇航空調度因素造成逾300旅客滯留，空服員工會稱空服員和旅客都是受害者。圖為星宇航空A321neo模型。（中央社檔案照片）

中央社

（中央社記者張雄風台北7日電）星宇航空因調度等問題，導致302名旅客在東京成田機場過夜。桃園空服員職業工會今天聲明指出，空服員和旅客都是受害者，盼民眾勿遷怒，並呼籲星宇應給予當班機組員合理補償。

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桃園市空服員職業工會針對星宇航班嚴重延誤事件發布聲明，強調星宇航空錯誤決策，空服員和旅客一樣都是受害者。

星宇航空因調度等問題，導致302名旅客昨天晚上只能睡在東京成田機場。

星宇原本規劃JX800降落成田後，將改為JX801返台，但由於天氣因素等，星宇昨天宣布JX801取消，原訂旅客將安排搭乘JX803返台，但後續因為行政程序太長等原因，班機不斷延遲，旅客雖然已經登機，又因機組員超時工作必須緊急更換機組員，無法起飛。

工會聲明指出，根據報導，有旅客盼能趁早起飛時，又被告知，因機組員超時問題，還不能起飛，因此有情緒過大的旅客對空服員咆哮。

工會盼社會大眾可以理解，機組員所負工作是維護飛航安全，但航機和人力調度等決策，並非一線的基層員工可以決定；呼籲星宇航空董事長張國煒不只要向旅客道歉，也應該向員工道歉，並給予當班機組員合理的補償。

工會強調，不只勞動基準法有單日工作時間上限，航空器飛航作業管理規則也對飛行員和空服員的飛航執勤時間有規範明確上限，目的在於確保機組人員不過勞，維持足夠的專注力，維護從起飛、航程途中、到降落全程都飛航安全，避免超時過勞才是機組人員應有的工作紀律，保護自己，也保護他人。

工會提到，照常理而言，勞動法和民航法所規範的時間上限，都應該是航空公司可以事前預判的，而且以JX801和JX803延誤事件來看，機組員當日來回的東京航班本就有較高的超時風險，星宇航空做出併機決策時，便應及早作好人力調度並和旅客溝通，而非到最後一刻才變成空服員來承受旅客的怒氣，和旅客一起滯留機上的機組人員，和旅客一樣都是星宇航空調度決策下的受害者。

工會另外提到，近日屢屢收到星宇航空空服員的申訴，因航班恢復迅速，不只飛機接飛的密度變緊，空服員排班的密度也變高，疲勞程度不停增加，東京航班、曼谷航班等區域線也都有瀕臨違法邊緣的風險，這些問題都極需要儘速改善。（編輯：管中維）1120507

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