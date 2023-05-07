英王加冕慶祝活動不斷　街頭派對、音樂會輪番登場

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查爾斯三世加冕成為英國和全球14個大英國協國家的君主，是英國70年來首次舉行加冕大典。光彩奪目的典禮蘊含千年來的傳統和儀式，現場聚集來自全球的王公貴族和領袖。
但今天活動重點不一樣。相較於源於1066年英格蘭的加冕典禮，今天的「午餐盛會」（Big Lunch）派對旨在凝聚當代英國社會。
明天是國定假日，代表民眾今天可以縱情享樂，不用擔心宿醉。白金漢宮表示，國王和王后希望這個長週末「提供一個與朋友、家人、社區共渡時光和慶祝的機會」。
街頭派對是已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）1953年加冕時的一大特色，也是1977年紀念女王登基銀禧和2022年白金禧的難忘環節。今天的午餐盛會旨在維持那種和睦精神。
白金漢宮表示：「從跟鄰居喝杯茶到街頭派對，加冕午餐盛會把慶祝活動帶進您的社區，也是您更瞭解所在社區的好方法。」
派對上可能看到一堆「加冕鹹派」（Coronation Quiche）的成功和失敗品。這種特製鹹點被國王和王后選為加冕活動招牌菜色，內含菠菜、蠶豆、龍蒿等。
國王的妹妹安妮公主（Princess Anne）預計在溫莎參加一場社區街頭派對；姪女碧翠絲公主（Princess Beatrice）和尤吉尼公主（Princess Eugenie）則將出席溫莎一場大型午宴。
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）則將在唐寧街10號辦公室暨官邸主持午宴，邀請社區志工和烏克蘭難民與會。
今晚的音樂會眾星雲集，包括英國接招合唱團（Take That）、老牌歌星萊諾李奇（Lionel Richie）、美國歌壇流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）都將上台，令人想起去年6月慶祝女王在位70週年的白金禧慶典。
為加冕儀式獻聲的威爾斯男中音特菲爾（Bryn Terfel）、中國鋼琴家郎朗、義大利知名跨界男高音波伽利（Andrea Bocelli）、英國女歌手帕洛瑪費絲（Paloma Faith）、美國歌手妮可舒辛格（Nicole Scherzinger）也將參與演出。
好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）、影星瓊考琳絲（Joan Collins）、冒險家貝爾吉羅斯（Bear Grylls）、歌手湯姆瓊斯（Tom Jones）則將透過影片方式露臉。
皇家芭蕾舞團（Royal Ballet）、皇家歌劇團（Royal Opera）、皇家莎士比亞劇團（Royal Shakespeare Company）、皇家音樂學院（Royal Academy of Music）、皇家藝術學院（Royal College of Art）也將共襄盛舉，讓人一次看個夠。
白金漢宮表示，音樂會重頭戲是「點亮國家」（Lighting up the Nation）燈光秀，屆時英國各地著名地標將透過投影、雷射、無人機、燈光裝置等技術和設備大放異彩。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120507