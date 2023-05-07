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NBA／慘輸湖人後學到什麼教訓？嘴綠回：打得更好

▲金州勇士明星大前鋒Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士明星大前鋒Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

金州勇士明星大前鋒「嘴綠」Draymond Green在7日勇士輸給湖人隊賽後，接受媒體訪問，他提到，自己認為比賽節奏很不順，一直被對手罰球打亂，這已經無解，但他被問到如何重新振作，或是如何從這場學到教訓？Draymond Green卻說：「我們要打得更好。」

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Draymond Green在比賽中有兩次比較嚴重的的阻擋犯規，但身為防守悍將，他說：「或許裁判會吹，或許不會，但我們還是要堅持住，等著看吧。」

湖人隊靠著LeBron James、Anthony Davis撕裂禁區，勇士隊防守就已經很吃力，進攻當然也力不從心。

不過湖人隊雖然在系列賽以2:1領先，但他們還是要小心勇士隊的反擊，Steph Curry 的三分外線依舊很有威脅性，加上轉換快攻方面，勇士隊還有速度上面優勢，勇士隊並非絕望，湖人也還沒勝券在握。

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