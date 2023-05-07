NBA／慘輸湖人後學到什麼教訓？嘴綠回：打得更好

金州勇士明星大前鋒「嘴綠」Draymond Green在7日勇士輸給湖人隊賽後，接受媒體訪問，他提到，自己認為比賽節奏很不順，一直被對手罰球打亂，這已經無解，但他被問到如何重新振作，或是如何從這場學到教訓？Draymond Green卻說：「我們要打得更好。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 Draymond Green在比賽中有兩次比較嚴重的的阻擋犯規，但身為防守悍將，他說：「或許裁判會吹，或許不會，但我們還是要堅持住，等著看吧。」湖人隊靠著LeBron James、Anthony Davis撕裂禁區，勇士隊防守就已經很吃力，進攻當然也力不從心。不過湖人隊雖然在系列賽以2:1領先，但他們還是要小心勇士隊的反擊，Steph Curry 的三分外線依舊很有威脅性，加上轉換快攻方面，勇士隊還有速度上面優勢，勇士隊並非絕望，湖人也還沒勝券在握。更多「NBA季後賽開打」相關新聞。NBA季後賽／AD的一雙長臂有可能阻斷勇士的衛冕之路嗎？NBA季後賽／勇士不會被湖人擊倒！Curry霸氣宣言：這不是世界末日NBA季後賽／湖人改用Reaves主防 Curry：他們在擋拆中不再夾擊我NBA季後賽／次輪賽程、賽況總統整 詹皇準大三元！湖人大勝勇士