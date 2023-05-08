疑財務糾紛！男遭「剁斷雙掌」丟包醫院 警逮8嫌追查中
本月6日凌晨5時許，南投縣埔里鎮一名40多歲的柯姓男子，遭人砍斷雙手手掌、渾身多處受傷，意識不清，被丟包在台中榮總埔里分院急診室前，經緊急搶救後撿回一命，但因無斷肢可接回，恐面臨終生殘疾。檢警獲報後介入追查，疑似因債務糾紛引發，目前已帶回涉案8人，其中7人遭檢方聲押獲准。
記者林盈君／綜合報導
據警方調查，柯男疑似因債務糾紛，被強押到山區凌虐，過程中雙掌遭砍斷，全身傷痕累累，最後被丟包在急診室前。由於斷肢被丟棄在他處，柯男雖被緊急救治，但錯失接回機會，未來將面臨終身殘疾，而兇嫌手段殘忍，也讓警方不敢大意，隨即組成專案小組展開調查，並報請檢方指揮偵辦。
據了解，截至7日晚間，警方已陸續逮捕涉案8人，其中7人遭檢方聲押獲准，後續將一一釐清相關犯案動機及犯案過程等，全案積極偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞
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