宣明智今晚作東邀藍委夜宴 朱立倫發聲：只要對團結有幫助都歡迎
鴻海創辦人郭台銘爭取代表國民黨參選2024總統，聯電榮譽副董事長宣明智今將作東，於北市某知名飯店餐廳邀請國民黨立委餐敘，被外界解讀為挺郭派夜宴。對此，國民黨主席朱立倫今（8）日受訪說，任何聚會只要對未來團結有幫助，他們都表達歡迎。
記者翁子竣／台北報導
國民黨2024總統人選尚未出爐，新北市長侯友宜與郭台銘皆被視為呼聲較高人選。外傳徵召人選將約詢立委或縣市長意見？朱立倫今受訪表示，縣市長、立委與社會大眾意見都很重要，會持續觀察這些科學數據與徵詢大家意見。
媒體追問，是否要求郭台銘與侯友宜提出民調或連署名單？朱立倫回應，沒有這個想法，民調社會大眾不斷再做，各媒體、各機構都再公布，每一項都是重要參考，另他們的縣市長、立委或重要意見領袖，都跟黨中央有經常聯繫，或透過各種方式徵詢大家意見。
針對宣明智今晚將邀國民黨立委餐敘，更傳下周國民黨也有意邀侯友宜，看似各自都有擁護者在努力中。朱立倫說，對於黨內同志或藍軍朋友們，大家能夠聚會或相互溝通都是好事，都是自家人，最後一定是要團結一起。
朱立倫強調，任何聚會只要對未來團結有幫助，「我們都是歡迎，希望大家多做對團結有益的事，千萬不要做任何破壞團結、製造對立的事。」