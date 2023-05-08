尹恩惠公開「急速減肥健康餐」 他照做10天內竟瘦下7公斤！
38歲韓國女星尹恩惠因演出《咖啡王子一號店》、《宮野蠻王妃》等劇走紅，她近年來鮮少戲劇作品，專注在綜藝節目與YouTube頻道上。日前她分享一支減肥影片，公開減肥菜單，一名男性實測10天內真的減掉7公斤。
記者薛羽彤/綜合報導
尹恩惠6日在YT頻道上傳名為「急速減重第2彈！3餐照吃也能甩掉7公斤的10日減肥食譜大公開」的影片，尹恩惠第一步起床先喝益生菌加水，接著做了胡蘿蔔汁以及炒花椰菜飯當作早餐，中餐是用雞胸肉香腸、雞蛋等食材做的紫菜包飯，晚餐就吃簡單的沙拉。
之後幾天尹恩惠不斷更換菜單，酪梨拌飯、半個墨西哥捲餅、輕食貝果、蛋白包菜卷、炒蝦飯、豆腐起司煎餅等，這些製作過程她全部不藏私都公開在影片中，兼顧營養均衡外也能有飽足感。尹恩惠找來1對男女實施減肥計畫，他們也都照著尹恩惠的菜單飲食，成功瘦下不少體重。
10天後2人分別瘦了7.1公斤、3.1公斤。男性挑戰者表示，「早上起床變得很容易」；女性則表示，「這樣的3餐比較不會讓人感到疲倦，不僅吃完飯後想睡的感覺消失，身上的水腫也消了很多」，還說身旁的人看到她目測都以為瘦了5公斤。尹恩惠看到2位挑戰者成功瘦下，也替他們感到開心，最後也祝大家「每個人都變得美麗」。