蔡英文盼今年完成台美21世紀倡議　下一步簽FTA

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她說，現在台美關係能這樣緊密深厚，台灣在國際的影響力能夠不斷提升，就是因為有僑界、僑胞在美國、在北美洲的幫忙，團結努力。
蔡總統說，今年土耳其發生大地震，北美洲台灣商會聯合總會發揮台灣人民的良善力量，快速募款協助賑災，不只如此，僑界、僑胞積極在海外為台灣發聲，今年3月還特別組團拜訪各政黨的參眾議員以及美國商務部長雷蒙多，爭取更多台美經貿合作的機會。
蔡總統表示，台美21世紀貿易倡議經過2輪的談判，已經取得很大的進展，雙方也同意繼續溝通，接下來，期待在今年內完成這項貿易倡議協商，希望下一步就是探索簽署FTA的機會。
她說，台灣是美國第8大的貿易夥伴，台美雙方在產業結構有很好的互補性，如果能夠持續深化台美合作的關係，一定能為雙方人民創造更多福祉。
蔡總統強調，政府會繼續努力提升台灣的國際競爭力，她也呼籲台商在國外打拚之餘，也要多多考慮回台投資。
她說，現在政府推動投資台灣3大方案已經延長到2024年，截至目前累計的投資金額已經超過新台幣2兆元，而且不只是台商回流，許多國際大廠也看好台灣發展前景，包括荷商的艾司摩爾、德國的默克，近年來都分別啟動對台灣最大的投資案。
蔡總統表示，未來台灣走向國際跟世界接軌的腳步，還要再加快，請大家在海外多幫忙宣傳，讓更多人能夠認識台灣，讓台灣的國際能見度與影響力愈來愈高。（編輯：郭無患）1120508