首梯女性教召14人桃園全數報到　盼為國家盡心力

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國防部後備指揮部政戰主任謝勇維今天接受媒體聯訪表示，這次是國軍首次女性教育召集，整個教召是一個營的建置兵力，其中女性部分核定14人，在課程部分與男性完全一致，只在生活管理及照顧方面有針對女性需求，例如舍營區區隔、還有個人生活用品採購部分提供協助。
謝勇維指出，女性教召課程是與男性一起編組訓練，參與所有訓練課程，5天的訓練課程區分為報到編成、作戰計畫的演練、實彈訓練、專長的複訓等4大項目，未來幾天會在守備區域內進行行軍訓練及作戰計畫演練。
他表示，因為現在國人普遍有守衛國家人人有責、愛國愛鄉不區分性別的觀念，所以國防部做了第一次的試行教召，今年奉核定女性教召的員額共有220人，但實際上還要看報名及核定的狀況，後續會等今年整個試行驗證的報告結論後再做研討。
今天上午10時許就報到的邱姓小姐說，可以重溫部隊生活感覺很棒，尤其在看到國際間的俄烏戰爭，她更加強回來接受專業訓練的動力，在接獲通知後，也沒有做特別的心理準備，向公司完成請假手續後，就在規定時間內報到。
江姓小姐表示，她退伍已經1年多了，參加女性第一次的教召，雖然是自願報名但仍免不了緊張，對於要重新回到部隊生活，這對目前擔任夜班工作的她而言有點不習慣，但看到台灣的區域情勢，她希望透過教召的練習為保護國家盡一份心力。
陪同江小姐報到的何姓丈夫說，他與妻子是在軍中認識，也都已退伍，目前育有一名1歲多的兒子。夫妻擔任軍職時，部隊對待他們就像家人一樣，所以老婆要參加教召他很支持，他要老婆放心地參加教召，家中一切有他來搞定。（編輯：戴光育）1120508