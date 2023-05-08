金穗獎星光雲集！謝盈萱攜「2大金馬男星」登場 志祺七七也加入
第45屆「金穗獎頒獎典禮」即將於5月13日登場，首度迎來姊妹檔主持人王渝屏、王渝萱，兩人儘管工作行程滿檔，還是看完了全部的入圍影片為主持做準備。今（8）日也正式公布「頒獎嘉賓」名單，除了評審團主席王小棣導演和3位「金穗導師」金馬影后謝盈萱、導演沈可尚、監製李耀華，兩位金馬獎最佳男配角陳竹昇、朱軒洋也將出席頒獎。
記者黃雅琪/綜合報導
其他頒獎嘉賓還包括：金鐘獎最佳男主角莊凱勛、金鐘獎最佳女配角孫可芳、入圍金鐘男配角的林哲熹，前兩屆典禮主持人蔡嘉茵、百白也改以頒獎人身分重返金穗，眾星雲集，一起支持新銳短片創作。
謝盈萱、李耀華、沈可尚共同擔任本屆「金穗導師」，在金穗入圍者的專屬沙龍「穗穗念」開講寶貴經驗。莊凱勛也在金穗期間擔任優良電影劇本講座的嘉賓，分享演員與劇本之間的專業關係。去年以《黑的教育》拿下金馬獎的朱軒洋、孫可芳、林哲熹，忙碌之餘也出席力挺金穗新秀。
前兩屆典禮主持人蔡嘉茵與百白，笑稱要驗收今年主持人的成果外，也發下豪語，要成為今年典禮上最風趣的頒獎組合！評審團由本屆主席王小棣與陳竹昇代表頒獎，會外獎部分「社群名人推薦獎」將由志祺七七揭曉，「影評人推薦獎」由甜寒公布，當天也會宣布由影迷投票選出的「觀眾票選獎」得主。第45屆「金穗獎頒獎典禮」將於5月13日下午3點隆重登場。