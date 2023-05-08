中職／新一代動紫趴來了！原子少年Ozone 6月4日樂天桃園球場開唱
2023樂天桃猿隊經典主題「新光動紫音樂祭」將在6月2日（五）至4日（日）連續三天開趴，訴求歡樂搖滾以及賽後無極限演唱的「新光動紫」全參戰陣容即將一一公布！「嘻哈READY」、「人氣READY」以及「熱門READY」三大主軸三天來自於四面八方各路團體及歌手出現在樂天桃園棒球場，感謝新光人壽贊助動紫趴，2023第十一代動紫橫跨所有流行音樂領域！
記者吳政紘/綜合報導
第十一代動紫趴打頭陣的將是熱門天團「Ozone」。Ozone是臺灣目前最熱門的六人男子團體，是實境選秀節目《原子少年》所選出的人氣組合，成員包括佳辰、哲言、祖安、子翔、文廷、煥鈞，Ozone於2022年9月13日正式出道，並於同年12月23日發行首張迷你專輯。
團名「Ozone」取名自臭氧（O3）；所組成的三個氧原子（O），分別象徵初心（Origin）、正向（Optimism）、創造力（Originality），今年三月的單曲《Purple Days》彷彿已經透露將前進動紫趴，即將第三度在全猿主場表演的團員佳辰表示：「大家好！我們回來了！那年還在比賽的時候就感受到10號隊友的支持，如今換我們來帶給10號隊友最熱的表演！」
Ozone將在6/4（日）賽後登場帶來熱門的表演，為第三天的「新光動紫」帶來一場越唱越愛的戀愛！